Buca’da başkanvekilliği seçimini Hüseyin Benzer kazandı
Buca’da başkanvekilliği seçimini Hüseyin Benzer kazandı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın yerine yapılacak başkanvekilliği seçimi tamamlandı. Buca Belediyesi Meclisi’nde gerçekleştirilen oylama sonucunda CHP’nin adayı Hüseyin Benzer başkanvekili olarak seçildi.
Haber Giriş Tarihi: 12.06.2026 20:39
Haber Güncellenme Tarihi: 12.06.2026 20:41
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Buca Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda CHP’nin adayı Hüseyin Benzer ile Cumhur İttifakı Grubu’nun adayı Veli Balyemez yarıştı. Oylamayı CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da izledi.
CHP’nin oy sayısı 25’e düştü
Buca Belediye Meclisi’nde CHP’nin 27, Cumhur İttifakı’nın ise 18 üyesi bulunuyordu. Soruşturma kapsamında CHP’li 3 meclis üyesi hakkında gözaltı kararı verilmesi nedeniyle partinin oy kullanabilecek üye sayısı 25’e geriledi.
Soruşturma kapsamında Burcu Er Durmaz tutuklanırken, Doğan Sarıkaya adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Mustafa Genç’in ise arandığı bildirildi.
Seçim üç turda sonuçlandı
Başkanvekilliği seçiminin ilk turunda 29 oy geçerli, 14 oy ise geçersiz sayıldı. İlk turda Hüseyin Benzer 17, Veli Balyemez 12 oy aldı. Üçte iki çoğunluk sağlanamadığı için seçim ikinci tura kaldı.
İkinci turda Benzer 25, Balyemez 18 oy aldı. Bu turda da gerekli çoğunluk oluşmayınca seçim üçüncü tura taşındı.
Salt çoğunluğun esas alındığı üçüncü turda Hüseyin Benzer 25 oy alarak Buca Belediye Başkanvekili seçildi.
Yeni dönemde süreç izlenecek
Başkanvekilliği seçiminin tamamlanmasıyla birlikte Buca Belediyesi’nde yönetim görevi Hüseyin Benzer tarafından yürütülecek. Soruşturma ve belediye yönetimine ilişkin gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu tarafından takip edilmeyi sürdürecek.
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Buca’da başkanvekilliği seçimini Hüseyin Benzer kazandı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın yerine yapılacak başkanvekilliği seçimi tamamlandı. Buca Belediyesi Meclisi’nde gerçekleştirilen oylama sonucunda CHP’nin adayı Hüseyin Benzer başkanvekili olarak seçildi.
Buca Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda CHP’nin adayı Hüseyin Benzer ile Cumhur İttifakı Grubu’nun adayı Veli Balyemez yarıştı. Oylamayı CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da izledi.
CHP’nin oy sayısı 25’e düştü
Buca Belediye Meclisi’nde CHP’nin 27, Cumhur İttifakı’nın ise 18 üyesi bulunuyordu. Soruşturma kapsamında CHP’li 3 meclis üyesi hakkında gözaltı kararı verilmesi nedeniyle partinin oy kullanabilecek üye sayısı 25’e geriledi.
Soruşturma kapsamında Burcu Er Durmaz tutuklanırken, Doğan Sarıkaya adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Mustafa Genç’in ise arandığı bildirildi.
Seçim üç turda sonuçlandı
Başkanvekilliği seçiminin ilk turunda 29 oy geçerli, 14 oy ise geçersiz sayıldı. İlk turda Hüseyin Benzer 17, Veli Balyemez 12 oy aldı. Üçte iki çoğunluk sağlanamadığı için seçim ikinci tura kaldı.
İkinci turda Benzer 25, Balyemez 18 oy aldı. Bu turda da gerekli çoğunluk oluşmayınca seçim üçüncü tura taşındı.
Salt çoğunluğun esas alındığı üçüncü turda Hüseyin Benzer 25 oy alarak Buca Belediye Başkanvekili seçildi.
Yeni dönemde süreç izlenecek
Başkanvekilliği seçiminin tamamlanmasıyla birlikte Buca Belediyesi’nde yönetim görevi Hüseyin Benzer tarafından yürütülecek. Soruşturma ve belediye yönetimine ilişkin gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu tarafından takip edilmeyi sürdürecek.
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