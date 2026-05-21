Mansur Yavaş’tan CHP kararına ilişkin dikkat çeken açıklama
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin CHP kurultay davasında aldığı karar sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş açıklamalarda bulundu. Yavaş, Özgür Özel ve mevcut parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ile Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin görevi devralmasına ilişkin kararın ardından, sürecin demokratik teamüller içinde yürütülmesi gerektiğini söyledi. Açıklamada, partinin kendi iradesiyle 1-2 ay içerisinde kongre kararı almasının gerektiği vurgulandı.
Haber Giriş Tarihi: 21.05.2026 20:44
Haber Güncellenme Tarihi: 21.05.2026 20:47
Yavaş, yaptığı açıklamada hukuk devletine ve seçim süreçlerine ilişkin anayasal çerçeveye dikkat çekti. Mahkemenin henüz ceza davaları sonuçlanmadan “seçime hile karıştırıldığı” yönünde kanaat ortaya koymasının, ceza mahkemesinin yerine geçerek hüküm tesis etmek anlamına geldiğini ifade etti.
Hukuki süreçlere ilişkin değerlendirme
Mansur Yavaş, seçimlerin yönetimi ve denetiminin Anayasa’nın 79. maddesi kapsamında Yüksek Seçim Kurulu’nun yetkisinde olduğunu belirtti. İl ve ilçe seçim kurullarının görev ve yetkilerinin açık olduğunu kaydeden Yavaş, hukuki süreçlerin siyasi partileri zayıflatmanın ya da tasfiye etmenin aracı hâline getirilmemesi gerektiğini söyledi.
Açıklamada, CHP’nin iç tartışmaların merkezine çekilmek istendiği ve bunun ana muhalefeti etkisiz hâle getirmeyi amaçladığı değerlendirmesine yer verildi. Yavaş, bu durumun toplumsal kutuplaşmayı artırabileceğini ve siyasete olan güveni zayıflatabileceğini ifade etti.
Kongre çağrısı yaptı
Yavaş, gerilimin artırılması yerine aklıselimle hareket edilmesi gerektiğini belirterek, CHP’nin kendi iradesiyle kısa süre içerisinde kongre kararı almasının sürece katkı sağlayacağını kaydetti. Sürecin birlik ve beraberlik içerisinde yürütülmesinin önemine dikkat çeken Yavaş, parti tabanının beklentilerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.
Açıklamasında muhalefet partilerine de mesaj veren Yavaş, Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal gündemi dikkate alındığında, demokrasi ve hukuk ekseninde ortak hareket edilmesinin önem taşıdığını belirtti. Ayrıca önümüzdeki dönemde baskın seçim dahil farklı siyasi hamlelerin gündeme gelebileceğine işaret etti.
