Kılıçdaroğlu cephesinden yeni görev açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı olarak gazeteci Atakan Sönmez görevlendirilirken, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin CHP kurultayına ilişkin verdiği tedbir kararına yapılan itiraz da reddedildi. Süreç kapsamında YSK ve Yargıtay nezdindeki başvurular gündemdeki yerini korudu.
Haber Giriş Tarihi: 22.05.2026 18:26
Haber Güncellenme Tarihi: 22.05.2026 18:39
Haber Merkezi
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’na ilişkin verilen tedbir kararına CHP Genel Merkezi’nce yapılan itirazı reddetti. Kararın ardından parti içinde karşılıklı açıklamalar ve hukuki girişimler devam etti.
Kılıçdaroğlu cephesinden açıklamalar geldi
Kemal Kılıçdaroğlu’nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, Kılıçdaroğlu’nun ofisi önünde yaptığı açıklamada medya iletişiminin yeniden yapılandırılacağını söyledi. Sönmez, “Tebligat kendisine yapıldı. Yoğun görüşmeler ve çalışmalar devam ettiriliyor” ifadelerini kullandı.
Sönmez, MYK’da yeni bir görevlendirme yapıldığı yönündeki iddialara ilişkin ise “İsim listesi söz konusu değil. Böyle bir görevlendirme yok” açıklamasında bulundu.
Kılıçdaroğlu’nun sağlık durumu nedeniyle kapsamlı bir açıklama yapmasının ertelendiği belirtilirken, kısa bir bilgilendirme yapılabileceği ifade edildi. Sönmez, “Genel Başkan bir serum kullandı sesi ile alakalı. Birazcık sesi toparlanmış olursa çıkışta kısa bir açıklama yapabilir” dedi.
YSK ve Yargıtay süreci devam ediyor
YSK’nın CHP’nin mutlak butlan kararına ilişkin yaptığı başvuruyu gündemine aldığı bildirildi. CHP’nin YSK’ya yaptığı başvurunun saat 17.30 itibarıyla görüşülmeye başlandığı aktarıldı.
Öte yandan, mutlak butlan kararına karşı yapılan temyiz başvurusunun geri çekilmesine ilişkin dilekçenin sunulmasının ardından, Özgür Özel adına Yargıtay’a yeniden başvuru yapıldığı belirtildi.
CHP Genel Merkezi’nde hareketlilik sürdü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekillerini Genel Merkez’de kapalı grup toplantısına çağırırken, Parti Meclisi toplantısına da başkanlık edeceğini açıkladı. CHP’nin resmi sosyal medya hesabından ise partililere Genel Merkez önünde buluşma çağrısı yapıldı.
Kararın ardından çok sayıda CHP’li Genel Merkez’e gelirken, parti yöneticileri ve belediye başkanlarından da açıklamalar geldi. Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın birlik ve beraberlik çağrısında bulunurken, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise hukuki sürecin sürdüğünü söyledi.
