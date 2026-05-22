  • Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu açıklaması:"Aradım ama ulaşamadım"

Özgür Özel, mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla aradığını duyurdu. Özel, Kılıçdaroğlu’na ulaşamadığını ve telefonunun kapalı olduğunu söyledi.

Haber Giriş Tarihi: 22.05.2026 19:32
Haber Güncellenme Tarihi: 22.05.2026 19:35
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, konuya ilişkin değerlendirmesinde “Kılıçdaroğlu’nu aradım ama ulaşamadım. Telefonu kapalıydı. Açarsa tabii ki görüşürüz” ifadelerini kullandı. Açıklama, CHP’de yaşanan süreç sonrası dikkat çekti.

Mutlak butlan kararının ardından parti içindeki temasların nasıl şekilleneceği siyasi kulislerde yakından izlenirken, Özel’in görüşme mesajı yeni temas ihtimalini gündeme taşıdı.

