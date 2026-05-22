CHP yönetiminde mahkeme kararı sonrası yeni süreç

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin CHP kurultay davasında verdiği karar sonrası parti yönetiminde yeni bir süreç başladı. Mahkeme, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile mevcut yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki yönetimin görevi devralmasına hükmetti. Kararın ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü toplandı. Sürecin yargı ve seçim hukukundaki etkileri önümüzdeki günlerde siyasi gündemin ana başlıklarından biri olmaya devam edecek.
Haber Giriş Tarihi: 22.05.2026 00:09
Haber Güncellenme Tarihi: 22.05.2026 00:33
MYK toplantısının ardından açıklama yapan Özgür Özel, kararın siyasi partilerin kurultay düzeni açısından önemli sonuçlar doğuracağını söyledi. Özel, siyasi partilerin temelinin üyeler, delegeler ve kurultaylar olduğunu belirterek seçim hukukuna ilişkin yetkinin YSK’da bulunduğunu ifade etti.
Özel, seçim hukukunda itiraz süreleri ve kesinleşme mekanizmalarının bulunduğunu kaydederek, seçim hukukunun dışında farklı mahkemelerin sürece müdahil olmasının YSK’nın yetki alanını tartışmalı hale getireceğini savundu.
Yargıtay ve YSK başvuruları gündemde
Özgür Özel, tedbir kararının kaldırılması amacıyla ilk başvurunun Yargıtay’a yapıldığını açıkladı. Ayrıca CHP’ye verilen mazbatanın korunması amacıyla Yüksek Seçim Kurulu’na da başvuruda bulunacaklarını duyurdu.
Özel açıklamasında, “Bugün ilk itirazımızı, tedbir kararının kaldırılması için Yargıtay’a yaptık. Yarın YSK’nın bize vermiş olduğu mazbataya sahip çıkması için YSK’ya başvuracağız” ifadelerini kullandı.
CHP yönetimi, Yargıtay’ın tedbir kararına ilişkin başvuruları öncelikli olarak değerlendirmesini beklediklerini belirtti. Parti cephesi ayrıca YSK’nın seçim hukukundan kaynaklanan görev ve sorumluluk alanına ilişkin yetkisini koruması gerektiğini savundu.
Kılıçdaroğlu telefonla aradı
Özgür Özel, toplantı sırasında Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisini telefonla aradığını ancak görüşmeye dönüş yapmadığını açıkladı. Özel, mevcut süreçte uzlaşı görüşmesi yapılmasının anlamlı olmayacağını söyledi.
Özel, “Toplantı sırasında arayanlar arasında Kılıçdaroğlu var. Kendisinin telefonuna henüz dönmedim. Arayıp da ne konuşacağız?” dedi.
CHP Genel Merkezi’nde çalışmaların sürdüğünü belirten Özel, delegelerin iradesine vurgu yaparak mevcut yönetimin görevine sahip çıkacağını ifade etti.
CHP yönetiminde mahkeme kararı sonrası yeni süreç
