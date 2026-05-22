Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu telefonda görüştü: İşte detaylar...
Özgür Özel ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında karşılıklı çağrıların ardından telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede partinin kurultay sürecine ilişkin değerlendirmelerin ele alındığı bildirildi. Sürecin nasıl şekilleneceğine ilişkin temasların devam etmesi bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 22.05.2026 21:08
Haber Güncellenme Tarihi: 22.05.2026 21:11
Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlık görevinden alınan CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, gün içinde Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla aradığını açıklamıştı. Özel, Kılıçdaroğlu’nun telefonunun kapalı olması nedeniyle görüşmenin gerçekleşmediğini belirtmişti.
Kemal Kılıçdaroğlu da Özgür Özel’i aradığını ancak kendisine ulaşamadığını ifade etmişti. Karşılıklı açıklamaların ardından iki isim arasında telefon görüşmesi yapıldı.
Kurultay süreci gündeme geldi
Kemal Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı Atakan Sönmez, görüşmenin detaylarına ilişkin açıklamada bulundu. Sönmez, Kılıçdaroğlu’nun partiyi en uygun zamanda kurultaya götürme yönündeki taleplerini Özgür Özel’e ilettiğini söyledi.
Açıklamaya göre Özgür Özel de kendi taleplerinin bu yönde olduğunu ifade etti. Özel’in konuyu parti içindeki arkadaşlarıyla değerlendirdikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu’na dönüş yapacağı belirtildi.
CHP’de gözler yeni temaslarda
Telefon görüşmesinin ardından CHP’de kurultay sürecine ilişkin yeni adımların nasıl şekilleneceği izlenmeye başlandı.
