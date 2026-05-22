Ankara Zirvesi öncesi NATO’dan Türkiye mesajı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İsveç’in Helsingborg kentinde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Ankara Zirvesi öncesinde savunma sanayisi üretim kapasitesinin artırılmasının gündemin ana başlıklarından biri olacağını söyledi. Rutte, Türkiye’nin savunma sanayisindeki yapılanmasını örnek gösterirken, zirvede müttefik ülkelerin ortak üretim kapasitesine ilişkin yeni adımların ele alınacağını belirtti.
Haber Giriş Tarihi: 22.05.2026 18:44
Haber Güncellenme Tarihi: 22.05.2026 18:49
Haber Merkezi
hurhaber.com
Rutte, NATO müttefiklerinin kolektif savunma hedefleri doğrultusunda daha güçlü bir üretim altyapısına ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Avrupa müttefikleri ve Kanada’nın savunma yatırımlarında yüzde 20 artış yaşandığını aktaran Rutte, ülkelerin yüzde 5 savunma harcaması hedefine ulaşmak için izlenecek yol haritasını görüştüğünü kaydetti.
Savunma üretim kapasitesi öne çıktı
Genel Sekreter Rutte, mevcut üretim kapasitesinin NATO’nun ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığını belirterek, savunma sanayisinde daha hızlı ve yüksek ölçekli üretimin zorunlu hale geldiğini söyledi. İttifak genelinde ortak çalışma modelinin önemine işaret eden Rutte, müttefik ülkelerin savunma sanayisi alanındaki işbirliğini artırma konusunda görüş birliğine vardığını ifade etti.
Rutte, “Atlantik’in her iki yakasında da daha hızlı ve daha yüksek beceriyle üretim yapmalıyız. Bunu en iyi şekilde birlikte çalışarak başarabiliriz.” dedi.
Türkiye’nin savunma sanayisine vurgu
Ankara Zirvesi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rutte, Türkiye’nin savunma sanayisindeki kapasitesine dikkat çekti. Türkiye’nin 3 binden fazla şirketten oluşan savunma sanayisi ekosistemine sahip olduğunu belirten Rutte, bu yapının NATO içinde önemli bir örnek oluşturduğunu ifade etti.
Rutte, “Türkiye son derece önemli ve aynı zamanda bir savunma sanayisi tabanının nasıl organize edileceğine dair harika bir örnek.” açıklamasında bulundu.
Ankara Zirvesi’nde savunma harcamalarının artırılması, üretim kapasitesinin genişletilmesi ve NATO’nun caydırıcılık gücünün güçlendirilmesine yönelik başlıkların öne çıkması bekleniyor.
5. Madde mesajı verdi
NATO Genel Sekreteri, ittifakın ortak savunma yükümlülüğüne ilişkin mesajlar da verdi. Rutte, NATO’nun 5. Madde kapsamındaki savunma kararlılığının tartışmaya açık olmadığını belirterek, herhangi bir saldırıya karşı verilecek yanıtın “yıkıcı” olacağını söyledi.
Rutte ayrıca Ankara Zirvesi’ne Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin de katılacağını açıkladı.
