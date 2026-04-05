Gülben Ergen hakkında hangi suçlamayla soruşturma açıldı?
Sanatçı, oyuncu Gülben Ergen hakkında hangi suçlamayla soruşturma açıldı sorusu, İstanbul’da yürütülen adli süreçle gündeme geldi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın şikâyeti üzerine açıldığı ve Ergen’in 6 Nisan 2026 Pazartesi günü ifade vereceği açıklandı. Sürecin ilerleyişi kamuoyu tarafından yakından izleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 05.04.2026 14:05
Haber Güncellenme Tarihi: 05.04.2026 14:11
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Gülben Ergen’in “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlaması kapsamında soruşturmaya dahil edildiği bildirildi. Soruşturmanın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın başvurusu üzerine başlatıldığı kaydedildi.
Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Evimize polis geldi. Fatmanur ve minik kızı için ifade vermekten onur duyacağım” ifadelerini kullandı.
Olayın arka planında ne var
Soruşturmanın, İstanbul Zeytinburnu’nda hayatını kaybeden Fatmanur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler’e ilişkin süreçle bağlantılı olduğu belirtildi. Çelik’in daha önce kamuoyuna yansıyan açıklamalarında, yaşadığı sürece ilişkin iddialar ve adalet arayışı dikkat çekmişti.
Fatmanur Çelik’in, geçmişte Ayhan Şengüler tarafından istismar edildiği ve sonrasında evlendirildiği öne sürülürken, kızının da benzer şekilde istismara maruz kaldığı iddiaları kamuoyuna yansımıştı. Açılan davanın devam ettiği süreçte Şengüler’in tutuksuz yargılanması üzerine Çelik’in adalet nöbeti başlattığı biliniyordu.
Ölüm olayı ve adli süreç
Fatmanur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler, 3 Mart 2026 tarihinde İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme sahilinde ölü bulunmuştu. Olayın ardından başlatılan adli süreç devam ederken, kamuoyunda geniş yankı oluştu.
