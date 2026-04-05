Nevzat Bahtiyar yarın yeniden hakim karşısına çıkıyor
Nevzat Bahtiyar yarın yeniden hakim karşısına çıkıyor. Yargıtay’ın bozma kararı sonrası Diyarbakır’da görülecek dava süreci yeniden başlıyor.
Haber Giriş Tarihi: 05.04.2026 13:36
Haber Güncellenme Tarihi: 05.04.2026 13:37
Narin Güran cinayeti davasında, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin bozma kararı sonrası Nevzat Bahtiyar, 6 Nisan 2026 tarihinde Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıkacak. Bahtiyar, Narin Güran’ın cansız bedenini Eğertutmaz Deresi’ne sakladığını itiraf etmişti. Yargılama süreci, suç vasfının yeniden değerlendirilmesi kapsamında devam edecek.
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, daha önce Bahtiyar hakkında verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasını bozarak, eylemin “nitelikli kasten öldürme suçuna yardım” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti. Aynı kararda, diğer sanıklar hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları ise onandı.
Davanın geçmiş süreci
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024’te kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeni, 8 Eylül 2024’te Eğertutmaz Deresi’nde bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran hakkında “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Nevzat Bahtiyar ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu.
Yargıtay kararı ve yeni yargılama
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, tüm sanıklar hakkında verilen cezaların onanmasını talep etti. Ancak Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Bahtiyar yönünden verilen hükmü bozarak dosyayı yeniden değerlendirilmek üzere yerel mahkemeye gönderdi.
Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, bozma kararı sonrası yaptığı değerlendirmede Bahtiyar’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller, suçun niteliği ve ceza sınırları nedeniyle adli kontrolün yetersiz kalacağını belirtti.
Duruşmanın 6 Nisan 2026 tarihinde yapılacağı ve sanığın cezaevinden getirilerek hazır edileceği bildirildi. Yeni yargılama sürecinde mahkemenin suç vasfına ilişkin değerlendirmesi izlenecek.
