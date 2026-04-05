İstanbul’da sis etkisini artırdı görüş mesafesi düştü
İstanbul’da sis etkisini artırdı görüş mesafesi düştü
İstanbul’da sis sabah saatlerinde etkisini artırdı. Boğaz hattı ve köprülerde görüş mesafesi düşerken ulaşımda dikkat çeken gelişmeler yaşandı.
Haber Giriş Tarihi: 05.04.2026 09:26
Haber Güncellenme Tarihi: 05.04.2026 09:28
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul’da gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini artırarak kent genelinde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Boğaz hattı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile yüksek kesimlerde yoğunlaşan sis, ulaşımda dikkatli ilerlemeyi gerektirdi. Günün ilerleyen saatlerinde sisin etkisinin nasıl değişeceği izleniyor.
Sis özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaştı
Kent genelinde Avrupa ve Anadolu yakasının büyük bölümünde etkili olan sis, özellikle yüksek kesimlerde daha belirgin hale geldi. Sultangazi, Arnavutköy, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Beşiktaş, Sarıyer, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz ve Çekmeköy’de yüksek katlı binaların üst bölümleri sis nedeniyle görünmez oldu.
Boğaz hattı ve köprüler sis altında kaldı
İstanbul Boğazı çevresi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde sis yoğunluğu arttı. Tarihi yapılar ve köprüler sis tabakası altında kalırken, görüş mesafesindeki azalma dikkat çekti.
Trafikte kontrollü ilerleme gözlendi
İstanbul Havalimanı yolu başta olmak üzere bazı ana arterlerde sürücüler sis nedeniyle hızlarını düşürdü. Görüş mesafesinin azalmasıyla birlikte araçların dörtlü ikaz lambalarıyla kontrollü şekilde ilerlediği gözlendi.
İstanbul’da sis etkisini artırdı görüş mesafesi düştü
İstanbul’da sis sabah saatlerinde etkisini artırdı. Boğaz hattı ve köprülerde görüş mesafesi düşerken ulaşımda dikkat çeken gelişmeler yaşandı.
İstanbul’da gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini artırarak kent genelinde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Boğaz hattı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile yüksek kesimlerde yoğunlaşan sis, ulaşımda dikkatli ilerlemeyi gerektirdi. Günün ilerleyen saatlerinde sisin etkisinin nasıl değişeceği izleniyor.
Sis özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaştı
Kent genelinde Avrupa ve Anadolu yakasının büyük bölümünde etkili olan sis, özellikle yüksek kesimlerde daha belirgin hale geldi. Sultangazi, Arnavutköy, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Beşiktaş, Sarıyer, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz ve Çekmeköy’de yüksek katlı binaların üst bölümleri sis nedeniyle görünmez oldu.
Boğaz hattı ve köprüler sis altında kaldı
İstanbul Boğazı çevresi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde sis yoğunluğu arttı. Tarihi yapılar ve köprüler sis tabakası altında kalırken, görüş mesafesindeki azalma dikkat çekti.
Trafikte kontrollü ilerleme gözlendi
İstanbul Havalimanı yolu başta olmak üzere bazı ana arterlerde sürücüler sis nedeniyle hızlarını düşürdü. Görüş mesafesinin azalmasıyla birlikte araçların dörtlü ikaz lambalarıyla kontrollü şekilde ilerlediği gözlendi.
