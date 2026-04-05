Bakan Kurum açıkladı: İstanbul’da dönüşüm kredisi şartları netleşti
İstanbul’da dönüşüm kredisi şartları netleşti. 3 milyon liraya kadar destek, faiz indirimi ve başvuru süreci detaylarıyla açıklandı.
Haber Giriş Tarihi: 05.04.2026 10:56
Haber Güncellenme Tarihi: 05.04.2026 10:58
İstanbul’da riskli yapıların dönüşümünü hızlandırmak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Dünya Bankası finansmanıyla yeni kredi desteği devreye alındı. 2026 yılı itibarıyla uygulamaya alınan paket kapsamında hak sahiplerine 3 milyon liraya kadar kredi sağlanacak, ilk yıl ödemesiz ve 180 aya kadar vadeli finansman sunulacak. Sürecin ilerleyen aşamalarında başvuru yoğunluğunun dönüşüm hızına etkisi yakından izlenecek.
Kredi paketi aylık yüzde 0,69 faiz oranıyla uygulanacak. Açıklanan finansman modeli, özellikle acil dönüşmesi gereken yapıların yenilenmesini önceleyen bir çerçevede yürütülecek.
Başvuruda dört kategori öne çıkıyor
Kredi desteğinden yararlanacak hak sahipleri dört ana kategori altında değerlendirilecek. Riskli yapı dışında kendisi veya hane halkı adına başka konutu bulunmayan malikler ilk grupta yer alıyor.
İkinci grubu orta ve düşük gelirli haneler oluştururken, üçüncü grupta şehit aileleri, harp ve vazife malulleri, dul ve yetimleri, emekliler, en az yüzde 40 engelli bireyler ile kadın hane reisi bulunan haneler bulunuyor.
Dördüncü kategoride ise enerji verimliliği kriterleri öne çıkıyor. A sınıfı Enerji Kimlik Belgesine sahip yapılarda yıllık yüzde 0,50, B sınıfında ise yıllık yüzde 0,25 faiz indirimi uygulanacak. Tüm kriterleri sağlayan hak sahipleri toplamda yıllık 1,25 puana kadar faiz avantajından yararlanabilecek.
İcra ve gelir şartı aranacak
Kredi başvurularında finansal uygunluk kriterleri de uygulanacak. Başvuru sahibinin açık icra veya haciz kaydının bulunmaması şartı aranacak.
Ayrıca aylık kredi taksit tutarının, belgelenmiş hane halkı gelirinin yüzde 70’ini aşmaması gerekecek. Bu uygulama ile geri ödeme kapasitesinin korunması ve finansal risklerin sınırlandırılması hedefleniyor.
Başvuru süreci e-Devlet ve banka üzerinden ilerleyecek
Başvuru süreci, lisanslı müteahhit ile sözleşme yapılmasıyla başlayacak. Riskli yapı malikleri, Bakanlığın ŞANTİYE-M sistemine kayıtlı müteahhitlerle anlaşma sağlayacak ve gerekli belgeler sisteme yüklenecek.
Yapım ruhsatının alınmasının ardından müteahhitler, e-Devlet üzerinden ARAAD sistemi aracılığıyla proje bilgilerini girerek başvuruyu ilgili birimin onayına sunacak. Onay sonrası hak sahipleri e-Devlet üzerinden ön başvurularını tamamlayacak ve son aşamada protokol imzalanan banka şubesine fiziki başvuru yapacak.
