Altın fiyatları 5 Nisan’da hangi seviyede açıldı?

Altın fiyatları 5 Nisan 2026 Pazar günü yatırımcılar tarafından yakından izlenirken, gram, çeyrek ve ons altın güne belirli seviyelerde başladı. İç piyasada TL bazlı fiyatlar ile küresel ons altın değeri birlikte takip edilirken, sabah saatlerinde oluşan tablo yatırımcıların gün içi pozisyonlarını şekillendirmeye odaklanmasına neden oldu.
Haber Giriş Tarihi: 05.04.2026 10:51
Haber Güncellenme Tarihi: 05.04.2026 10:53
Günün ilk verilerine göre gram altın 6.704,43 TL seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın 11.555,00 TL’den satılıyor. Ons altın ise uluslararası piyasalarda 4.677,56 dolar seviyesinde bulunuyor.
Altın fiyatlarında güncel satış seviyeleri
Yurt içi piyasalarda fiziki altın fiyatları türlerine göre farklı seviyelerde işlem görüyor. Sabah saatlerinde açıklanan verilere göre yarım altın 23.007,00 TL, tam altın 44.440,31 TL ve Cumhuriyet altını 45.809,00 TL seviyesinde bulunuyor.
Büyük ölçekli işlemlerde referans alınan gremse altın ise 111.441,58 TL’den satışa sunuluyor. Fiyatlar, iç piyasada döviz kuru ve küresel ons hareketine bağlı olarak şekillenmeye devam ediyor.
Küresel ons altın ve iç piyasa dengesi
Ons altın fiyatı 4.677,56 dolar seviyesinde seyrederken, bu değer yurt içi gram altın fiyatlarının hesaplanmasında temel belirleyici olmaya devam ediyor. USD/TRY kuru ile ons fiyatındaki değişimlerin birlikte etkisi, altın fiyatlarının gün içindeki yönünü belirleyen ana unsurlar arasında yer alıyor.
Piyasalarda oluşan bu denge, yatırımcıların hem küresel gelişmeleri hem de yurt içi makroekonomik verileri eş zamanlı takip etmesini gerektiriyor. Gün içerisinde açıklanacak veriler ve uluslararası piyasa hareketleri, fiyatlamaların seyrinde belirleyici olmayı sürdürüyor.
