Trump’ın sağlık durumu tartışmaları resmi açıklamayla netleşti! İşte detaylar...
ABD Başkanı Donald Trump sağlık durumu iddiaları Beyaz Saray açıklamasıyla yalanlandı. Başkanın görevine devam ettiği bildirilirken program değişiklikleri dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 05.04.2026 09:22
Haber Güncellenme Tarihi: 05.04.2026 09:24
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Başkanı Donald Trump’ın sağlık durumunun kötüleştiği ve hastaneye kaldırıldığı yönündeki iddialar,kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. ABD medyası ve sosyal medya platformlarında yayılan bu iddialara Beyaz Saray’dan resmi açıklama geldi. Yapılan açıklamada Trump’ın görevine devam ettiği ve Beyaz Saray’da çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Gelişmeler, kamuoyunun resmi kaynaklara yönelimini artırdı.
Trump hakkında ortaya atılan iddialar, özellikle son günlerde kamuoyunda görünmemesiyle birlikte hız kazandı. Washington’daki Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’ne kaldırıldığı öne sürülen Trump’ın sağlık durumuna ilişkin net bilgi paylaşılmaması, iddiaların kısa sürede yayılmasına neden oldu.
Beyaz Saray’dan açıklama geldi
Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada söz konusu iddiaları yalanladı. Cheung açıklamasında, Trump’ın Paskalya hafta sonu boyunca Beyaz Saray’da görevine devam ettiğini belirtti. Açıklama, Beyaz Saray’ın resmi hesabı üzerinden de paylaşıldı.
Cheung’un ifadelerinde, Trump’ın görevine aktif şekilde devam ettiği ve herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı vurgulandı. Böylece iddialara kurumsal düzeyde yanıt verilmiş oldu.
Program değişiklikleri dikkat çekti
Trump’ın son günlerde kamuoyu karşısına çıkmaması ve programında yapılan değişiklikler dikkat çekti. Başkan, en son hafta ortasında gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında görüntülendi.
Hafta sonu programında genellikle Florida’daki Mar-a-Lago’da bulunması beklenen Trump’ın Washington’da kalmayı tercih etmesi ve planlanan etkinliklerin sınırlı tutulması, kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu. Beyaz Saray tarafından açıklanan programda Cumartesi günü erken saatlerde tamamlanan takvim de dikkat çeken unsurlar arasında yer aldı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
