Kabine 'Orta Doğu' gündemiyle toplanacak

Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında 'Orta Doğu' gündemiyle toplanacak. Bölgede büyüyen ateş çemberi, savaşın küresel ekonomiye etkileri ve Gazze'deki son durum görüşülecek. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da kabine toplantısında ele alınacak.
Haber Giriş Tarihi: 06.04.2026 07:18
Haber Güncellenme Tarihi: 06.04.2026 07:19
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
37 gündür devam eden ABD-İsrail İran savaşı, savaşın bölge ülkelerine yansımaları ve yürütülen barış diplomasisi...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak kabine toplantısının öncelikli gündemi Orta Doğu'daki ateş çemberi olacak.
Kabine toplantısında, İran'daki savaşın ekonomiye etkileri mercek altına alınacak. Küresel ekonomideki türbülanstan Türkiye'nin en az etkilenmesi için ilave tedbirler masada olacak.
GAZZE KONUSU DA MASADA OLACAK
Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamında Gazze'deki son durum da değerlendirilecek. Ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e karşı uluslararası baskının artırılmasına yönelik diplomatik adımlar görüşülecek. Gazze'ye insani yardımlara ilişkin çalışmalar ele alınacak.
'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİNDEKİ SON DURUM GÖRÜŞÜLECEK
Toplantı başlıkları arasında 'Terörsüz Türkiye' süreci de olacak. 1,5 yıldır yürütülen çalışmalardaki son durum görüşülecek. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı nihai rapor kapsamında atılacak yasal adımlar gözden geçirilecek.
Çok Okunanlar