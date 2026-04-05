Hakan Fidan’ın Suriye ziyareti hangi başlıkları açacak?
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Suriye ziyareti kapsamında bölgesel gelişmeler, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve ikili ilişkiler ele alınacak.
Haber Giriş Tarihi: 05.04.2026 16:24
Haber Güncellenme Tarihi: 05.04.2026 16:26
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın bugün Suriye’ye gerçekleştirmesi beklenen ziyaret kapsamında, bölgesel güvenlik gelişmeleri, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile Türkiye-Suriye ilişkilerinin mevcut durumu ele alınacak. Şam’da yapılması planlanan temaslarda, son dönemde artan jeopolitik gerilimlerin diplomatik yansımalarının gündeme gelmesi öngörülüyor.
Ziyaretin ana gündemi İran’a yönelik saldırılar
Diplomatik kaynaklara göre, görüşmelerde ABD ve İsrail’in İran’a yönelik son saldırıları ana başlıklardan biri olacak. Bölgedeki askeri hareketlilik ve bunun Orta Doğu dengelerine etkisinin detaylı şekilde ele alınması planlanıyor. Tarafların mevcut gelişmelere ilişkin pozisyonlarını karşılıklı olarak değerlendirmesi öngörülüyor.
İkili ilişkiler ve bölgesel başlıklar masada
Ziyaret kapsamında Türkiye ile Suriye arasındaki ikili ilişkiler de gündeme gelecek. Sınır güvenliği, göç ve bölgesel istikrar başlıklarının ele alınması bekleniyor. Ayrıca, bölgesel gelişmeler çerçevesinde çok taraflı iş birliği alanlarının da değerlendirilmesi planlanıyor.
Diplomatik temasların bölgesel etkisi izlenecek
Gerçekleşecek görüşmelerin, Orta Doğu’daki mevcut gerilimlerin seyrine etkisi yakından takip edilecek. Özellikle İran merkezli gelişmelerin bölge ülkeleri arasındaki diplomatik temaslara nasıl yansıyacağı önümüzdeki süreçte daha netlik kazanacak.
