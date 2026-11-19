AK Partili Tugay: Cumhurbaşkanımız İzmir'e büyük önem veriyor
AK Partili Tugay: Cumhurbaşkanımız İzmir'e büyük önem veriyor
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 'İzmirli hizmete oy verir. İzmir halkı akıllı, sağduyulu ve mantıklı insanlardan oluşuyor, yapılan hizmeti değerlendirir ve ona göre karar verir.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 19.11.2026 16:05
Haber Güncellenme Tarihi: 19.11.2026 16:06
Kaynak:
AA
Tugay, Türkiye Basın Federasyonunun "Anadolu Sohbetleri" programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Gündeme ve İzmir'in sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tugay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'e büyük önem verdiğinin altını çizdi.
AK Parti'de çok iyi karşılandığını dile getiren Tugay, İzmir'in sorunlarının çözümü noktasında önemli mesafeler alınacağına inandığını söyledi.
Tugay, kamuoyunda zaman zaman dile getirilen "İzmirli ne yaparsanız yapın hizmete oy vermez" anlayışının yanlış olduğu değerlendirmesinde bulunarak, "İzmirli hizmete oy verir. İzmir halkı akıllı, sağduyulu ve mantıklı insanlardan oluşuyor, yapılan hizmeti değerlendirir ve ona göre karar verir." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, kendisinin İzmir'de tepkiyle karşılandığı yönündeki iddialara da değinen Tugay, böyle bir durumun söz konusu olmadığını, İzmir halkının kendisini iyi karşıladığını ifade etti.
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AK Partili Tugay: Cumhurbaşkanımız İzmir'e büyük önem veriyor
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 'İzmirli hizmete oy verir. İzmir halkı akıllı, sağduyulu ve mantıklı insanlardan oluşuyor, yapılan hizmeti değerlendirir ve ona göre karar verir.' dedi.
Tugay, Türkiye Basın Federasyonunun "Anadolu Sohbetleri" programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Gündeme ve İzmir'in sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tugay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'e büyük önem verdiğinin altını çizdi.
AK Parti'de çok iyi karşılandığını dile getiren Tugay, İzmir'in sorunlarının çözümü noktasında önemli mesafeler alınacağına inandığını söyledi.
Tugay, kamuoyunda zaman zaman dile getirilen "İzmirli ne yaparsanız yapın hizmete oy vermez" anlayışının yanlış olduğu değerlendirmesinde bulunarak, "İzmirli hizmete oy verir. İzmir halkı akıllı, sağduyulu ve mantıklı insanlardan oluşuyor, yapılan hizmeti değerlendirir ve ona göre karar verir." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, kendisinin İzmir'de tepkiyle karşılandığı yönündeki iddialara da değinen Tugay, böyle bir durumun söz konusu olmadığını, İzmir halkının kendisini iyi karşıladığını ifade etti.
Kaynak: AA
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