Ahmet Aras'tan istifa sonrası açıklama: Geç bile kaldım
Ahmet Aras'tan istifa sonrası açıklama: Geç bile kaldım
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın CHP'den istifa ederek görevine bağımsız devam edeceği yönündeki açıklamalar siyaset gündemine taşındı. Gazeteci Fatih Altaylı'nın aktardığı görüşmede Aras, CHP'de siyaset yapma imkânının kalmadığını belirterek istifa kararında geç bile kaldığını söyledi. Aras'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialara verdiği yanıt da siyasi geleceğine ilişkin tartışmalarda öne çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 19.10.2026 17:07
Haber Güncellenme Tarihi: 19.10.2026 17:10
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Gazeteci Fatih Altaylı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaştı. Altaylı'nın aktardığına göre Aras, CHP'den ayrılma kararını parti içinde siyaset yapma koşullarının ortadan kalkmasıyla ilişkilendirdi.
Aras'ın görüşmede, "CHP'de siyaset yapma imkanım kalmamıştı. Nedeni çok açık değil mi, herkes görüyor zaten. Aslına bakarsan geç bile kaldım diyebilirim" ifadelerini kullandığı belirtildi.
AK Parti'ye geçiş iddialarına yanıt verdi
CHP'den ayrıldığı yönündeki haberlerin ardından Aras'ın AK Parti'ye katılabileceği iddiaları da gündeme geldi. Fatih Altaylı, görüşmesinde bu iddiaları doğrudan Aras'a sorduğunu aktardı.
Altaylı'nın paylaşımına göre Aras, "Hiçbir yere geçmeyeceğim. Bağımsız olarak kalacağım" yanıtını verdi. Böylece Aras'ın başka bir siyasi partiye katılmayı planlamadığını ifade ettiği bildirildi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde görevine devam edecek
Aktarılan açıklamalara göre Ahmet Aras, siyasi parti üyeliğinden ayrılma kararının belediye başkanlığı görevini sürdürmesine engel olmayacağını belirtti. Aras'ın Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine bağımsız olarak devam etmeyi planladığı ifade edildi.
Gözler Aras'ın siyasi geleceğine çevrildi
Ahmet Aras'ın CHP'den ayrılmasına ilişkin aktarılan sözleri, parti içindeki siyasi koşullara yönelik değerlendirmelerini de gündeme getirdi. Aras, istifa gerekçesinin ayrıntılarına ilişkin yeni bir açıklama yapmazken, Altaylı'ya aktarılan ifadelerde parti içinde siyaset yapma imkânının kalmadığını vurguladı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Ahmet Aras'tan istifa sonrası açıklama: Geç bile kaldım
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın CHP'den istifa ederek görevine bağımsız devam edeceği yönündeki açıklamalar siyaset gündemine taşındı. Gazeteci Fatih Altaylı'nın aktardığı görüşmede Aras, CHP'de siyaset yapma imkânının kalmadığını belirterek istifa kararında geç bile kaldığını söyledi. Aras'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialara verdiği yanıt da siyasi geleceğine ilişkin tartışmalarda öne çıktı.
Gazeteci Fatih Altaylı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaştı. Altaylı'nın aktardığına göre Aras, CHP'den ayrılma kararını parti içinde siyaset yapma koşullarının ortadan kalkmasıyla ilişkilendirdi.
Aras'ın görüşmede, "CHP'de siyaset yapma imkanım kalmamıştı. Nedeni çok açık değil mi, herkes görüyor zaten. Aslına bakarsan geç bile kaldım diyebilirim" ifadelerini kullandığı belirtildi.
AK Parti'ye geçiş iddialarına yanıt verdi
CHP'den ayrıldığı yönündeki haberlerin ardından Aras'ın AK Parti'ye katılabileceği iddiaları da gündeme geldi. Fatih Altaylı, görüşmesinde bu iddiaları doğrudan Aras'a sorduğunu aktardı.
Altaylı'nın paylaşımına göre Aras, "Hiçbir yere geçmeyeceğim. Bağımsız olarak kalacağım" yanıtını verdi. Böylece Aras'ın başka bir siyasi partiye katılmayı planlamadığını ifade ettiği bildirildi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde görevine devam edecek
Aktarılan açıklamalara göre Ahmet Aras, siyasi parti üyeliğinden ayrılma kararının belediye başkanlığı görevini sürdürmesine engel olmayacağını belirtti. Aras'ın Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine bağımsız olarak devam etmeyi planladığı ifade edildi.
Gözler Aras'ın siyasi geleceğine çevrildi
Ahmet Aras'ın CHP'den ayrılmasına ilişkin aktarılan sözleri, parti içindeki siyasi koşullara yönelik değerlendirmelerini de gündeme getirdi. Aras, istifa gerekçesinin ayrıntılarına ilişkin yeni bir açıklama yapmazken, Altaylı'ya aktarılan ifadelerde parti içinde siyaset yapma imkânının kalmadığını vurguladı.
Çok Okunanlar