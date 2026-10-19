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Ahmet Aras'tan istifa sonrası açıklama: Geç bile kaldım

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın CHP'den istifa ederek görevine bağımsız devam edeceği yönündeki açıklamalar siyaset gündemine taşındı. Gazeteci Fatih Altaylı'nın aktardığı görüşmede Aras, CHP'de siyaset yapma imkânının kalmadığını belirterek istifa kararında geç bile kaldığını söyledi. Aras'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialara verdiği yanıt da siyasi geleceğine ilişkin tartışmalarda öne çıktı.

Haber Giriş Tarihi: 19.10.2026 17:07
Haber Güncellenme Tarihi: 19.10.2026 17:10
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Ahmet Aras'tan istifa sonrası açıklama: Geç bile kaldım

Gazeteci Fatih Altaylı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaştı. Altaylı'nın aktardığına göre Aras, CHP'den ayrılma kararını parti içinde siyaset yapma koşullarının ortadan kalkmasıyla ilişkilendirdi.

Aras'ın görüşmede, "CHP'de siyaset yapma imkanım kalmamıştı. Nedeni çok açık değil mi, herkes görüyor zaten. Aslına bakarsan geç bile kaldım diyebilirim" ifadelerini kullandığı belirtildi.

AK Parti'ye geçiş iddialarına yanıt verdi

CHP'den ayrıldığı yönündeki haberlerin ardından Aras'ın AK Parti'ye katılabileceği iddiaları da gündeme geldi. Fatih Altaylı, görüşmesinde bu iddiaları doğrudan Aras'a sorduğunu aktardı.

Altaylı'nın paylaşımına göre Aras, "Hiçbir yere geçmeyeceğim. Bağımsız olarak kalacağım" yanıtını verdi. Böylece Aras'ın başka bir siyasi partiye katılmayı planlamadığını ifade ettiği bildirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde görevine devam edecek

Aktarılan açıklamalara göre Ahmet Aras, siyasi parti üyeliğinden ayrılma kararının belediye başkanlığı görevini sürdürmesine engel olmayacağını belirtti. Aras'ın Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine bağımsız olarak devam etmeyi planladığı ifade edildi.

Gözler Aras'ın siyasi geleceğine çevrildi

Ahmet Aras'ın CHP'den ayrılmasına ilişkin aktarılan sözleri, parti içindeki siyasi koşullara yönelik değerlendirmelerini de gündeme getirdi. Aras, istifa gerekçesinin ayrıntılarına ilişkin yeni bir açıklama yapmazken, Altaylı'ya aktarılan ifadelerde parti içinde siyaset yapma imkânının kalmadığını vurguladı.

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