9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
İyi Parti, CHP ve Yeni Parti'den istifa eden 9 belediye başkanı, AK Parti saflarına katıldı. Yeni katılan isimlere rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
Haber Giriş Tarihi: 19.11.2026 15:10
Haber Güncellenme Tarihi: 19.11.2026 15:11
Kaynak:
AA
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir AK Parti'ye katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Konuşmanın ardından çok sayıda belediye başkanı AK Parti'ye katıldı.
Yeni katılan isimlerin rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
İşte AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve eski partileri:
- Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer (Yeni Parti)
- Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir (CHP)
- Antalya Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran (CHP)
- Antalya Demre Belediye Başkanı Fahri Duran (CHP)
- İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu (CHP)
- Giresun Tirebolu Belediye Başkanı Bülent Kara (İYİ Parti)
- Adana Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok (CHP)
- Edirne Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç
- Uşak Karahallı Belediye Başkanı Ramazan Karakaya
"YENİ BİR SORUMLULUK ÜSTLENİYORUM"
Programın ardından konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, şu ifadeleri kullandı:
Sayın Cumhurbaşkanım, değerli bakanlarımız, milletvekillerimiz, başkanlarımız, kıymetli AK Parti ailesi hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyorum. Öncelikle kendimden biraz söz etmek istiyorum. Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır sözünü kendime şiar edinerek bugüne kadar üstlendiğim bütün görevleri en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Hekimliğimi de milletvekilliğimi de başkanlığımı da aynı anlayışla, aynı inançla, aşkla yaptım, yapıyorum. Siyasetin en önemli tarafının insanlarla kurduğumuz gönül bağı olduğuna inanıyorum.
Bugüne kadar attığım her adımda bu bağ ve Tekirdağ'a duyduğum sevgi ve sorumluluk benim için yol gösterici oldu. Bugün ise Tekirdağ'a daha fazla hizmet edebilmek. daha fazla insana dokunabilmek ve şehrime Daha fazla katkı sunabilmek için yeni bir sorumluluk üsleniyorum. Öncelikle beni sıcak ve samimi bir şekilde karşıladığınız ve en önemlisi de Bu ailenin bir parçası yaptığınız için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Desteği, emeği, güveni olan herkese yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah Cumhurbaşkanımızın önderliğinde birlikte güzel işler başaracağımıza, güzel izler bırakacağımıza Ve mavi gözlü şehrimi, Tekirdağımızı inşallah potansiyelini daha ileriye taşıyacağımıza yürekten inanıyorum.
"ANTALYA İÇİN YEPYENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ"
Programın ardından konuşma yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, şu ifadeleri kullandı:
Sayın Cumhurbaşkanım sayın bakanlarım, milletvekillerim, kıymetli kadın ve gençlik kolları başkanlarımız, il başkanlarımız, kıymetli yönetimleri, çok değerli ailemiz, sevgili Antalyalı hemşerilerim öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.
Antalya için önemli bir adım atmaktan, Türkiye Yüzyılı'nda güçlü bir geleceğe sizlerle yürüyecek olmaktan büyük onur duyuyorum.
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9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
İyi Parti, CHP ve Yeni Parti'den istifa eden 9 belediye başkanı, AK Parti saflarına katıldı. Yeni katılan isimlere rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir AK Parti'ye katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Konuşmanın ardından çok sayıda belediye başkanı AK Parti'ye katıldı.
Yeni katılan isimlerin rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
İşte AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve eski partileri:
- Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer (Yeni Parti)
- Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir (CHP)
- Antalya Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran (CHP)
- Antalya Demre Belediye Başkanı Fahri Duran (CHP)
- İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu (CHP)
- Giresun Tirebolu Belediye Başkanı Bülent Kara (İYİ Parti)
- Adana Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok (CHP)
- Edirne Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç
- Uşak Karahallı Belediye Başkanı Ramazan Karakaya
"YENİ BİR SORUMLULUK ÜSTLENİYORUM"
Programın ardından konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, şu ifadeleri kullandı:
Sayın Cumhurbaşkanım, değerli bakanlarımız, milletvekillerimiz, başkanlarımız, kıymetli AK Parti ailesi hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyorum. Öncelikle kendimden biraz söz etmek istiyorum. Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır sözünü kendime şiar edinerek bugüne kadar üstlendiğim bütün görevleri en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Hekimliğimi de milletvekilliğimi de başkanlığımı da aynı anlayışla, aynı inançla, aşkla yaptım, yapıyorum. Siyasetin en önemli tarafının insanlarla kurduğumuz gönül bağı olduğuna inanıyorum.
Bugüne kadar attığım her adımda bu bağ ve Tekirdağ'a duyduğum sevgi ve sorumluluk benim için yol gösterici oldu. Bugün ise Tekirdağ'a daha fazla hizmet edebilmek. daha fazla insana dokunabilmek ve şehrime Daha fazla katkı sunabilmek için yeni bir sorumluluk üsleniyorum. Öncelikle beni sıcak ve samimi bir şekilde karşıladığınız ve en önemlisi de Bu ailenin bir parçası yaptığınız için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Desteği, emeği, güveni olan herkese yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah Cumhurbaşkanımızın önderliğinde birlikte güzel işler başaracağımıza, güzel izler bırakacağımıza Ve mavi gözlü şehrimi, Tekirdağımızı inşallah potansiyelini daha ileriye taşıyacağımıza yürekten inanıyorum.
"ANTALYA İÇİN YEPYENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ"
Programın ardından konuşma yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, şu ifadeleri kullandı:
Sayın Cumhurbaşkanım sayın bakanlarım, milletvekillerim, kıymetli kadın ve gençlik kolları başkanlarımız, il başkanlarımız, kıymetli yönetimleri, çok değerli ailemiz, sevgili Antalyalı hemşerilerim öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.
Antalya için önemli bir adım atmaktan, Türkiye Yüzyılı'nda güçlü bir geleceğe sizlerle yürüyecek olmaktan büyük onur duyuyorum.
Kaynak: AA
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