Sivrisinekle hastalıklara karşı mücadele: Vakalar yüzde 69 azaldı
Sivrisinekle hastalıklara karşı mücadele: Vakalar yüzde 69 azaldı
Brezilya'da yapılan kapsamlı araştırma, virüs bulaştıramayan "Wolbachia bakterisi taşıyan" özel bir sivrisinek türünün dang humması ve chikungunya enfeksiyonlarını yaklaşık yüzde 69 azalttığını ortaya koydu.
Haber Giriş Tarihi: 23.11.2026 09:52
Haber Güncellenme Tarihi: 23.11.2026 09:53
Kaynak:
AA
Brezilya'da 5 bin 700'den fazla çocuk üzerinde yürütülen araştırma, Wolbachia bakterisi taşıyan özel sivrisineklerin dang humması ve chikungunya enfeksiyonlarını yaklaşık yüzde 69 azalttığını ortaya koydu. Sonuçlar, sivrisinek kaynaklı hastalıklarla mücadelede yeni bir yöntemin kapısını araladı.
Sivrisineklerin yaydığı virüslere karşı mücadelede bilim insanlarından dikkat çekici bir çözüm geldi. Araştırmacılar, hastalık bulaştırma kapasitesi baskılanmış özel sivrisineklerin yaygınlaştırılmasının enfeksiyon riskini önemli ölçüde azaltabileceğini belirledi.
Wolbachia bakterisi taşıyan sivrisinekler etkili oldu
Brezilya'da gerçekleştirilen kapsamlı araştırmada, Wolbachia bakterisi taşıyan özel sivrisineklerin yoğun olarak bulunduğu mahallelerde yaşayan çocuklar incelendi.
5 bin 700'den fazla çocuk üzerinde yürütülen çalışmada, bu bölgelerde dang humması ve chikungunya enfeksiyonlarının görülme olasılığının belirgin biçimde azaldığı tespit edildi.
Uluslararası araştırma ekibinde yer alan Emory Üniversitesi'nden Dr. Sri Edupuganti, söz konusu sivrisineklerin bulunduğu mahallelerde okul çağındaki çocuklarda enfeksiyon oranlarının benzer bölgelere kıyasla yaklaşık yüzde 69 daha düşük olduğunu açıkladı.
Edupuganti, yöntemin Brezilya'da 2024 yılında yaşanan ağır dang humması salgını sırasında da etkisini koruduğunu belirtti.
Kimyasal ilaçlara alternatif olabilir
Araştırma, sivrisinek kaynaklı hastalıklarla mücadelede yalnızca haşere ilaçlarına başvurmak veya sivrisinek ısırıklarından korunmaya çalışmak dışında farklı bir yaklaşım sunuyor.
Wolbachia bakterisi, sivrisineklerin dang humması ve chikungunya gibi virüsleri bulaştırma kapasitesini azaltabiliyor. Bu nedenle bakteri taşıyan sivrisineklerin doğal popülasyona yayılması, hastalıkların önlenmesinde biyolojik mücadele yöntemi olarak değerlendiriliyor.
ABD'de dang humması vakaları da gündemde
Araştırmanın sonuçları, ABD'nin Florida eyaletinde alışılmadık büyüklükte bir dang humması salgınının yaşandığı dönemde açıklandı.
Florida sağlık yetkilileri, cuma günü itibarıyla 650'den fazla yerel kaynaklı vaka tespit etti. Vakaların yaklaşık dörtte üçü, Tampa kentinin de bulunduğu Hillsborough bölgesinde kaydedildi.
ABD'de dang humması vakaları genellikle yurt dışı seyahatlerle ilişkilendirilirken, yerel kaynaklı vakalardaki artış sivrisineklerle bulaşan hastalıklara karşı yeni mücadele yöntemlerinin önemini bir kez daha ortaya koydu.
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Sivrisinekle hastalıklara karşı mücadele: Vakalar yüzde 69 azaldı
Brezilya'da yapılan kapsamlı araştırma, virüs bulaştıramayan "Wolbachia bakterisi taşıyan" özel bir sivrisinek türünün dang humması ve chikungunya enfeksiyonlarını yaklaşık yüzde 69 azalttığını ortaya koydu.
Brezilya'da 5 bin 700'den fazla çocuk üzerinde yürütülen araştırma, Wolbachia bakterisi taşıyan özel sivrisineklerin dang humması ve chikungunya enfeksiyonlarını yaklaşık yüzde 69 azalttığını ortaya koydu. Sonuçlar, sivrisinek kaynaklı hastalıklarla mücadelede yeni bir yöntemin kapısını araladı.
Sivrisineklerin yaydığı virüslere karşı mücadelede bilim insanlarından dikkat çekici bir çözüm geldi. Araştırmacılar, hastalık bulaştırma kapasitesi baskılanmış özel sivrisineklerin yaygınlaştırılmasının enfeksiyon riskini önemli ölçüde azaltabileceğini belirledi.
Wolbachia bakterisi taşıyan sivrisinekler etkili oldu
Brezilya'da gerçekleştirilen kapsamlı araştırmada, Wolbachia bakterisi taşıyan özel sivrisineklerin yoğun olarak bulunduğu mahallelerde yaşayan çocuklar incelendi.
5 bin 700'den fazla çocuk üzerinde yürütülen çalışmada, bu bölgelerde dang humması ve chikungunya enfeksiyonlarının görülme olasılığının belirgin biçimde azaldığı tespit edildi.
Uluslararası araştırma ekibinde yer alan Emory Üniversitesi'nden Dr. Sri Edupuganti, söz konusu sivrisineklerin bulunduğu mahallelerde okul çağındaki çocuklarda enfeksiyon oranlarının benzer bölgelere kıyasla yaklaşık yüzde 69 daha düşük olduğunu açıkladı.
Edupuganti, yöntemin Brezilya'da 2024 yılında yaşanan ağır dang humması salgını sırasında da etkisini koruduğunu belirtti.
Kimyasal ilaçlara alternatif olabilir
Araştırma, sivrisinek kaynaklı hastalıklarla mücadelede yalnızca haşere ilaçlarına başvurmak veya sivrisinek ısırıklarından korunmaya çalışmak dışında farklı bir yaklaşım sunuyor.
Wolbachia bakterisi, sivrisineklerin dang humması ve chikungunya gibi virüsleri bulaştırma kapasitesini azaltabiliyor. Bu nedenle bakteri taşıyan sivrisineklerin doğal popülasyona yayılması, hastalıkların önlenmesinde biyolojik mücadele yöntemi olarak değerlendiriliyor.
ABD'de dang humması vakaları da gündemde
Araştırmanın sonuçları, ABD'nin Florida eyaletinde alışılmadık büyüklükte bir dang humması salgınının yaşandığı dönemde açıklandı.
Florida sağlık yetkilileri, cuma günü itibarıyla 650'den fazla yerel kaynaklı vaka tespit etti. Vakaların yaklaşık dörtte üçü, Tampa kentinin de bulunduğu Hillsborough bölgesinde kaydedildi.
ABD'de dang humması vakaları genellikle yurt dışı seyahatlerle ilişkilendirilirken, yerel kaynaklı vakalardaki artış sivrisineklerle bulaşan hastalıklara karşı yeni mücadele yöntemlerinin önemini bir kez daha ortaya koydu.
Kaynak: Reuters
Kaynak: AA
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