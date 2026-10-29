Yolcu otobüsü eve çarparak durdu! Şırnak'taki feci kazada ölü ve yaralılar var
Yolcu otobüsü eve çarparak durdu! Şırnak'taki feci kazada ölü ve yaralılar var
Şırnak'ın Uludere ilçesinde tırla çarpıştıktan sonra bir eve çarpan yolcu otobüsündeki 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
Haber Giriş Tarihi: 29.10.2026 10:45
Haber Güncellenme Tarihi: 29.10.2026 10:46
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Şırnak'tan Hakkari'nin Yüksekova ilçesi istikametine giden Sabri Yumak (63) idaresindeki 06 BV 7711 plakalı yolcu otobüsü, karşı yönden gelen Selman Gören yönetimindeki 42 FPA 46 plakalı arı yüklü tır ile Uludere ilçesinin Hilal beldesi mevkisinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak bir süre sürüklenen otobüs, yol kenarındaki bir eve çarparak durdu.
Kazada, otobüste bulunan 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Şırnak ve Uludere'deki hastanelere kaldırıldı.
ŞOFÖR TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan otobüs şoförü Sabri Yumak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazada tırda bulunan bazı kovanlardaki arılar telef oldu.
"UYUDUĞUM İÇİN KAZA ANINI GÖREMEDİM"
Otobüsteki yolculardan Cevdet Yavuz, Yüksekova'ya gitmek için Cizre'den otobüse bindiğini söyledi.
Uyuduğu esnada kazanın meydana geldiğini belirten Yavuz, "Uyuduğum için kaza anını göremedim. Çarpışmanın etkisiyle uyandım." dedi.
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Yolcu otobüsü eve çarparak durdu! Şırnak'taki feci kazada ölü ve yaralılar var
Şırnak'ın Uludere ilçesinde tırla çarpıştıktan sonra bir eve çarpan yolcu otobüsündeki 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
Şırnak'tan Hakkari'nin Yüksekova ilçesi istikametine giden Sabri Yumak (63) idaresindeki 06 BV 7711 plakalı yolcu otobüsü, karşı yönden gelen Selman Gören yönetimindeki 42 FPA 46 plakalı arı yüklü tır ile Uludere ilçesinin Hilal beldesi mevkisinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak bir süre sürüklenen otobüs, yol kenarındaki bir eve çarparak durdu.
Kazada, otobüste bulunan 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Şırnak ve Uludere'deki hastanelere kaldırıldı.
ŞOFÖR TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan otobüs şoförü Sabri Yumak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazada tırda bulunan bazı kovanlardaki arılar telef oldu.
"UYUDUĞUM İÇİN KAZA ANINI GÖREMEDİM"
Otobüsteki yolculardan Cevdet Yavuz, Yüksekova'ya gitmek için Cizre'den otobüse bindiğini söyledi.
Uyuduğu esnada kazanın meydana geldiğini belirten Yavuz, "Uyuduğum için kaza anını göremedim. Çarpışmanın etkisiyle uyandım." dedi.
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