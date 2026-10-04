Yeni haftada hava nasıl olacak yağış nerede sürecek?
Yeni haftada hava nasıl olacak yağış nerede sürecek?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 4-10 Ekim 2026 dönemine ilişkin tahminlerinde, yağışlı havanın yeni haftanın ilk günlerinde özellikle Türkiye'nin doğu ve güney kesimlerinde etkili olması bekleniyor. Salı ve çarşamba günlerinde yağışların ağırlıklı olarak doğu bölgelerinde sürmesi öngörülürken, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında kalacağı tahmin ediliyor. Haftanın ilerleyen günlerinde yağışların hangi bölgelerde devam edeceği güncel tahminlerle takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 04.10.2026 09:56
Haber Güncellenme Tarihi: 04.10.2026 09:58
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
4 Ekim Pazar günü Akdeniz Bölgesi'nin büyük bölümü ile İç Anadolu'nun güneyi ve doğusunda gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Doğu Anadolu'nun güney kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölgelerinin de yağışlı havanın etkisi altında kalması bekleniyor.
Tahminlerde özellikle güney ve doğu kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak öne çıkıyor. Diğer bölgelerde ise hava koşullarının bölgelere göre farklılık göstermesi bekleniyor.
Pazartesi yağış doğu bölgelerinde yoğunlaşacak
5 Ekim Pazartesi günü yağışlı havanın ağırlıklı olarak Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz çevrelerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Akdeniz'in bazı kesimlerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Böylece haftanın ilk gününde yağışlı sistemin özellikle doğu ve güney kesimlerde etkisini sürdürmesi öngörülüyor.
Salı ve çarşamba yağış doğuda sürecek
6 Ekim Salı ve 7 Ekim Çarşamba günlerinde yağışların ağırlıklı olarak Türkiye'nin doğu kesimlerinde devam edeceği tahmin ediliyor. Batı ve iç bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.
Yağışlı havanın doğu bölgelerinde devam etmesiyle birlikte bölgesel hava koşullarındaki farklılıkların hafta ortasında daha belirgin hale gelmesi öngörülüyor.
Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında kalacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek.
4-10 Ekim döneminde sıcaklıkların düşük seyrini koruması beklenirken, günlük ve bölgesel tahminler hava koşullarındaki olası değişikliklerin izlenmesi açısından öne çıkacak.
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Yeni haftada hava nasıl olacak yağış nerede sürecek?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 4-10 Ekim 2026 dönemine ilişkin tahminlerinde, yağışlı havanın yeni haftanın ilk günlerinde özellikle Türkiye'nin doğu ve güney kesimlerinde etkili olması bekleniyor. Salı ve çarşamba günlerinde yağışların ağırlıklı olarak doğu bölgelerinde sürmesi öngörülürken, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında kalacağı tahmin ediliyor. Haftanın ilerleyen günlerinde yağışların hangi bölgelerde devam edeceği güncel tahminlerle takip edilecek.
4 Ekim Pazar günü Akdeniz Bölgesi'nin büyük bölümü ile İç Anadolu'nun güneyi ve doğusunda gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Doğu Anadolu'nun güney kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölgelerinin de yağışlı havanın etkisi altında kalması bekleniyor.
Tahminlerde özellikle güney ve doğu kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak öne çıkıyor. Diğer bölgelerde ise hava koşullarının bölgelere göre farklılık göstermesi bekleniyor.
Pazartesi yağış doğu bölgelerinde yoğunlaşacak
5 Ekim Pazartesi günü yağışlı havanın ağırlıklı olarak Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz çevrelerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Akdeniz'in bazı kesimlerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Böylece haftanın ilk gününde yağışlı sistemin özellikle doğu ve güney kesimlerde etkisini sürdürmesi öngörülüyor.
Salı ve çarşamba yağış doğuda sürecek
6 Ekim Salı ve 7 Ekim Çarşamba günlerinde yağışların ağırlıklı olarak Türkiye'nin doğu kesimlerinde devam edeceği tahmin ediliyor. Batı ve iç bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.
Yağışlı havanın doğu bölgelerinde devam etmesiyle birlikte bölgesel hava koşullarındaki farklılıkların hafta ortasında daha belirgin hale gelmesi öngörülüyor.
Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında kalacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek.
4-10 Ekim döneminde sıcaklıkların düşük seyrini koruması beklenirken, günlük ve bölgesel tahminler hava koşullarındaki olası değişikliklerin izlenmesi açısından öne çıkacak.
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