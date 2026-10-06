Yabancı konaklama platformlarına Türkiye’de yeni dönem
Yabancı konaklama platformlarına Türkiye’de yeni dönem
Yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye’deki faaliyetlerini düzenleyen kanun teklifi TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edildi. Teklife göre platformların Kültür ve Turizm Bakanlığından izin belgesi alması zorunlu olacak, belge ücreti 5 milyon TL olarak uygulanacak. Yurt içinden yurt içine yapılan satışlarda platformların alabileceği tutar ise satış bedelinin yüzde 17’sini geçemeyecek.
Haber Giriş Tarihi: 06.10.2026 21:14
Haber Güncellenme Tarihi: 06.10.2026 21:17
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Teklife göre yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye’de elektronik ticaret ortamı üzerinden faaliyet gösterebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığından izin belgesi alması gerekecek.
İzin belgesinin ücreti 5 milyon TL olacak. Bu tutar her yıl Vergi Usul Kanunu kapsamında ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılacak. Cumhurbaşkanı, tutarı iki katına kadar artırabilecek veya yarısına kadar indirebilecek.
İzin belgesi iki yıl geçerli olacak ve başka bir platforma devredilemeyecek.
Platformlara yüzde 17 sınırı
Yabancı dijital konaklama platformlarının hizmete konu satış bedeli üzerinden alacağı tutar, yurt içinden yurt içine gerçekleştirilen satışlarda yüzde 17’yi aşamayacak. Hesaplama vergiler hariç satış bedeli üzerinden yapılacak.
Yüzde 17 sınırının aşıldığının tespit edilmesi durumunda haksız alınan bedelin 10 katı tutarında idari para cezası uygulanacak. Aynı takvim yılı içinde ikinci ihlalde ceza yüzde 50 artırılacak, üçüncü ihlalde ise izin belgesi iptal edilecek.
Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu
İzin belgesi için platformların dijital hizmet vergisi mükellefi olması ve vergi dairelerine borcunun bulunmaması gerekecek. Türkiye’de tebligata esas bir irtibat adresi ile sorumlu gerçek veya tüzel kişinin gösterilmesi de şartlar arasında yer alacak.
Platformlar ayrıca adli ve idari makamların bildirim ve taleplerinin karşılanması için Türkiye’de en az bir yetkili temsilci belirleyecek. Gerçek kişi temsilcinin Türk vatandaşı ve Türkiye’de mukim olması gerekecek.
Turizm payı alınacak
Yabancı dijital konaklama platformları, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına on binde 7,5 oranında turizm payı ödeyecek. Payın hesaplanmasında dijital hizmet vergisinin matrahı esas alınacak.
Platformlar, Bakanlıktan turizm belgeli konaklama işletmeleri ile izin belgeli turizm amaçlı kiralanan konutların elektronik ticaretini gerçekleştirebilecek. Elektronik ortamda uçak bileti satışını da doğrudan yapabilecek.
İhlallerde izin belgesi iptal edilebilecek
Teklif, platformların yükümlülüklere uymaması halinde uygulanacak yaptırımları da düzenliyor. Bazı yükümlülüklerin ihlalinde 200 bin TL veya 500 bin TL idari para cezaları uygulanabilecek.
Müşteriye taahhüt edilen hizmetin eksik verilmesi veya hiç verilmemesi halinde ise sözleşme başına 50 bin TL ile 100 bin TL arasında idari para cezası öngörülüyor.
İzin belgesi iptal edilen yabancı dijital konaklama platformları altı ay boyunca yeni belge başvurusunda bulunamayacak.
İzinsiz platformlara erişim engeli
Bakanlıktan izin belgesi almadan Türkiye’de faaliyet gösterdiği belirlenen platformlar için erişimin engellenmesine karar verilebilecek. Aynı uygulama izin belgesi iptal edilen veya belgesinin geçerlilik süresi sona eren platformlar için de geçerli olacak.
Erişim engelleme kararı uygulanmak üzere Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilecek ve 24 saat içinde sulh ceza hakiminin onayına sunulacak. Hakimin kararını 48 saat içinde açıklaması gerekecek.
Mevcut platformlara üç aylık süre
Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı dijital konaklama platformlarının üç ay içinde izin belgesi almak üzere Bakanlığa başvurması zorunlu olacak.
Komisyonda kabul edilen önergeye göre yeni düzenlemelerin 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Teklifin yasalaşması için TBMM’deki yasama sürecinin tamamlanması gerekiyor.
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Yabancı konaklama platformlarına Türkiye’de yeni dönem
Yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye’deki faaliyetlerini düzenleyen kanun teklifi TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edildi. Teklife göre platformların Kültür ve Turizm Bakanlığından izin belgesi alması zorunlu olacak, belge ücreti 5 milyon TL olarak uygulanacak. Yurt içinden yurt içine yapılan satışlarda platformların alabileceği tutar ise satış bedelinin yüzde 17’sini geçemeyecek.
Teklife göre yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye’de elektronik ticaret ortamı üzerinden faaliyet gösterebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığından izin belgesi alması gerekecek.
İzin belgesinin ücreti 5 milyon TL olacak. Bu tutar her yıl Vergi Usul Kanunu kapsamında ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılacak. Cumhurbaşkanı, tutarı iki katına kadar artırabilecek veya yarısına kadar indirebilecek.
İzin belgesi iki yıl geçerli olacak ve başka bir platforma devredilemeyecek.
Platformlara yüzde 17 sınırı
Yabancı dijital konaklama platformlarının hizmete konu satış bedeli üzerinden alacağı tutar, yurt içinden yurt içine gerçekleştirilen satışlarda yüzde 17’yi aşamayacak. Hesaplama vergiler hariç satış bedeli üzerinden yapılacak.
Yüzde 17 sınırının aşıldığının tespit edilmesi durumunda haksız alınan bedelin 10 katı tutarında idari para cezası uygulanacak. Aynı takvim yılı içinde ikinci ihlalde ceza yüzde 50 artırılacak, üçüncü ihlalde ise izin belgesi iptal edilecek.
Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu
İzin belgesi için platformların dijital hizmet vergisi mükellefi olması ve vergi dairelerine borcunun bulunmaması gerekecek. Türkiye’de tebligata esas bir irtibat adresi ile sorumlu gerçek veya tüzel kişinin gösterilmesi de şartlar arasında yer alacak.
Platformlar ayrıca adli ve idari makamların bildirim ve taleplerinin karşılanması için Türkiye’de en az bir yetkili temsilci belirleyecek. Gerçek kişi temsilcinin Türk vatandaşı ve Türkiye’de mukim olması gerekecek.
Turizm payı alınacak
Yabancı dijital konaklama platformları, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına on binde 7,5 oranında turizm payı ödeyecek. Payın hesaplanmasında dijital hizmet vergisinin matrahı esas alınacak.
Platformlar, Bakanlıktan turizm belgeli konaklama işletmeleri ile izin belgeli turizm amaçlı kiralanan konutların elektronik ticaretini gerçekleştirebilecek. Elektronik ortamda uçak bileti satışını da doğrudan yapabilecek.
İhlallerde izin belgesi iptal edilebilecek
Teklif, platformların yükümlülüklere uymaması halinde uygulanacak yaptırımları da düzenliyor. Bazı yükümlülüklerin ihlalinde 200 bin TL veya 500 bin TL idari para cezaları uygulanabilecek.
Müşteriye taahhüt edilen hizmetin eksik verilmesi veya hiç verilmemesi halinde ise sözleşme başına 50 bin TL ile 100 bin TL arasında idari para cezası öngörülüyor.
İzin belgesi iptal edilen yabancı dijital konaklama platformları altı ay boyunca yeni belge başvurusunda bulunamayacak.
İzinsiz platformlara erişim engeli
Bakanlıktan izin belgesi almadan Türkiye’de faaliyet gösterdiği belirlenen platformlar için erişimin engellenmesine karar verilebilecek. Aynı uygulama izin belgesi iptal edilen veya belgesinin geçerlilik süresi sona eren platformlar için de geçerli olacak.
Erişim engelleme kararı uygulanmak üzere Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilecek ve 24 saat içinde sulh ceza hakiminin onayına sunulacak. Hakimin kararını 48 saat içinde açıklaması gerekecek.
Mevcut platformlara üç aylık süre
Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı dijital konaklama platformlarının üç ay içinde izin belgesi almak üzere Bakanlığa başvurması zorunlu olacak.
Komisyonda kabul edilen önergeye göre yeni düzenlemelerin 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Teklifin yasalaşması için TBMM’deki yasama sürecinin tamamlanması gerekiyor.
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