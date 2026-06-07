Vergi denetiminde erken uyarı sistemi nasıl işleyecek?
Vergi denetiminde erken uyarı sistemi nasıl işleyecek?
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), mükelleflerin vergisel risklerini denetim veya cezai işlem sürecine girmeden önce görebilmelerini sağlayacak Bilinç Platformu'nu 2026 yılı içinde devreye almaya hazırlanıyor. Yapay zeka destekli sistem, risklerin önceden paylaşılmasını ve mükelleflerin gerekli değerlendirmeleri yapabilmesini amaçlıyor. Platformun hayata geçirilmesiyle vergi denetimlerinde rehberlik odaklı yeni bir dönemin başlaması bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 07.06.2026 16:48
Haber Güncellenme Tarihi: 07.06.2026 16:50
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre VDK, vergi kaybı ve kaçağıyla mücadelede kullandığı yapay zeka uygulamalarının kapsamını genişletiyor. Bu kapsamda geliştirilen Bilinç Platformu, mükelleflerin vergisel risklerini doğrudan görebilecekleri yeni nesil dijital hizmet olarak tasarlandı.
Web uygulaması şeklinde çalışacak sistem sayesinde VDK tarafından tespit edilen riskler doğrudan mükelleflerle paylaşılacak. Böylece mükellefler, herhangi bir denetim süreci başlamadan önce durumlarını değerlendirme imkanına sahip olacak.
Riskler puanlama sistemiyle gösterilecek
Platformun ilk aşamasında 150'den fazla kural bazlı vergi analizi ile vergisel konulara odaklanan makine öğrenmesi senaryoları kullanılacak. Sistem, mükelleflerin vergisel risklerini sayısal skorlar halinde sunacak.
Yüksek risk puanı oluşan durumlarda, ilgili risklerin azaltılmasına yönelik rehberlik hizmetlerinin platform üzerinden sunulması hedefleniyor. Böylece değerlendirmelerin daha objektif ve veri temelli şekilde yapılması amaçlanıyor.
Kayıt dışılıkla mücadelede yeni dijital katman
VDK tarafından 2025 yılında geliştirilen Büyük Kayıt Dışılık Çerçevesi de Bilinç Platformu'na entegre edilecek. Bu kapsamda parasal hareketler üzerinden belirlenen riskli işlemler mükelleflerin bilgisine sunulacak.
Sistem, kayıt dışılıkla mücadelede yeni bir dijital denetim katmanı oluşturacak. Mükellefler, gerçekleştirdikleri işlemlerin risk durumunu platform üzerinden takip edebilecek.
Ticari ilişkilerden kaynaklanan riskler paylaşılacak
Platformda sahte belge kullanımına yönelik risk analizleri de yer alacak. Kuruluş Gözetimli Analiz Sistemi'nin çıktıları doğrultusunda ticari ilişki kurulan taraflardan kaynaklanan riskler "karşı taraf riski" olarak mükelleflere bildirilecek.
Bu uygulama ile mükelleflerin yalnızca kendi işlemlerinden değil, ticari ilişki içinde oldukları kişi ve kuruluşlardan kaynaklanabilecek risklerden de haberdar olması sağlanacak.
Rehberlik için vergi müfettişi görevlendirilebilecek
Bilinç Platformu, klasik denetim anlayışının ötesinde "ikaz denetimi" yaklaşımını destekleyecek. Denetim gerektirmeyen ancak bilgilendirme yapılmasının faydalı görüldüğü konularda mükelleflere doğrudan uyarılar iletilecek.
Platform üzerinden talepte bulunan mükellefler için rehberlik çalışmaları yürütmek üzere vergi müfettişleri görevlendirilebilecek. Ayrıca VDK'nın gözetim programlarının önemli bölümünün dijital ortama taşınması planlanıyor.
Şimşek'ten denetim öncesi bilinçlendirme vurgusu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bilinç Platformu ile vergi denetiminde "denetim sonrası müdahale" yerine "denetim öncesi bilinçlendirme" anlayışının hayata geçirileceğini belirtti.
Şimşek, uygulamanın mükelleflerin vergisel bilinç düzeyini artırmayı ve haklarını korumayı amaçladığını ifade etti. Sistemle birlikte şeffaflığın artırılması, denetim maliyetlerinin azaltılması ve daha erişilebilir bir rehberlik mekanizmasının oluşturulması hedefleniyor.
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Vergi denetiminde erken uyarı sistemi nasıl işleyecek?
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), mükelleflerin vergisel risklerini denetim veya cezai işlem sürecine girmeden önce görebilmelerini sağlayacak Bilinç Platformu'nu 2026 yılı içinde devreye almaya hazırlanıyor. Yapay zeka destekli sistem, risklerin önceden paylaşılmasını ve mükelleflerin gerekli değerlendirmeleri yapabilmesini amaçlıyor. Platformun hayata geçirilmesiyle vergi denetimlerinde rehberlik odaklı yeni bir dönemin başlaması bekleniyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre VDK, vergi kaybı ve kaçağıyla mücadelede kullandığı yapay zeka uygulamalarının kapsamını genişletiyor. Bu kapsamda geliştirilen Bilinç Platformu, mükelleflerin vergisel risklerini doğrudan görebilecekleri yeni nesil dijital hizmet olarak tasarlandı.
Web uygulaması şeklinde çalışacak sistem sayesinde VDK tarafından tespit edilen riskler doğrudan mükelleflerle paylaşılacak. Böylece mükellefler, herhangi bir denetim süreci başlamadan önce durumlarını değerlendirme imkanına sahip olacak.
Riskler puanlama sistemiyle gösterilecek
Platformun ilk aşamasında 150'den fazla kural bazlı vergi analizi ile vergisel konulara odaklanan makine öğrenmesi senaryoları kullanılacak. Sistem, mükelleflerin vergisel risklerini sayısal skorlar halinde sunacak.
Yüksek risk puanı oluşan durumlarda, ilgili risklerin azaltılmasına yönelik rehberlik hizmetlerinin platform üzerinden sunulması hedefleniyor. Böylece değerlendirmelerin daha objektif ve veri temelli şekilde yapılması amaçlanıyor.
Kayıt dışılıkla mücadelede yeni dijital katman
VDK tarafından 2025 yılında geliştirilen Büyük Kayıt Dışılık Çerçevesi de Bilinç Platformu'na entegre edilecek. Bu kapsamda parasal hareketler üzerinden belirlenen riskli işlemler mükelleflerin bilgisine sunulacak.
Sistem, kayıt dışılıkla mücadelede yeni bir dijital denetim katmanı oluşturacak. Mükellefler, gerçekleştirdikleri işlemlerin risk durumunu platform üzerinden takip edebilecek.
Ticari ilişkilerden kaynaklanan riskler paylaşılacak
Platformda sahte belge kullanımına yönelik risk analizleri de yer alacak. Kuruluş Gözetimli Analiz Sistemi'nin çıktıları doğrultusunda ticari ilişki kurulan taraflardan kaynaklanan riskler "karşı taraf riski" olarak mükelleflere bildirilecek.
Bu uygulama ile mükelleflerin yalnızca kendi işlemlerinden değil, ticari ilişki içinde oldukları kişi ve kuruluşlardan kaynaklanabilecek risklerden de haberdar olması sağlanacak.
Rehberlik için vergi müfettişi görevlendirilebilecek
Bilinç Platformu, klasik denetim anlayışının ötesinde "ikaz denetimi" yaklaşımını destekleyecek. Denetim gerektirmeyen ancak bilgilendirme yapılmasının faydalı görüldüğü konularda mükelleflere doğrudan uyarılar iletilecek.
Platform üzerinden talepte bulunan mükellefler için rehberlik çalışmaları yürütmek üzere vergi müfettişleri görevlendirilebilecek. Ayrıca VDK'nın gözetim programlarının önemli bölümünün dijital ortama taşınması planlanıyor.
Şimşek'ten denetim öncesi bilinçlendirme vurgusu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bilinç Platformu ile vergi denetiminde "denetim sonrası müdahale" yerine "denetim öncesi bilinçlendirme" anlayışının hayata geçirileceğini belirtti.
Şimşek, uygulamanın mükelleflerin vergisel bilinç düzeyini artırmayı ve haklarını korumayı amaçladığını ifade etti. Sistemle birlikte şeffaflığın artırılması, denetim maliyetlerinin azaltılması ve daha erişilebilir bir rehberlik mekanizmasının oluşturulması hedefleniyor.
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