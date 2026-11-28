Valilik ve Meteoroloji peş peşe uyardı! Kuvvetli rüzgar ve sağanağa dikkat
Valilik ve Meteoroloji peş peşe uyardı! Kuvvetli rüzgar ve sağanağa dikkat
İstanbul Valiliği, gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen sağanak nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Marmara ve Ege'de beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Haber Giriş Tarihi: 28.11.2026 16:17
Haber Güncellenme Tarihi: 28.11.2026 16:17
Kaynak:
AA
Marmara ve kuzey Ege için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.
Rüzgarın, bu akşam saatlerinden Salı öğle saatlerine kadar Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey yönlerden fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara ve Kuzey Ege'de görülecek rüzgarın; bu akşam saatlerinden 01.12.2026 Salı öğle saatlerine kadar Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey yönlerden fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
VALİLİK UYARDI: KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT
İstanbul Valiliği, gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen sağanak nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İlimizde havanın parçalı ve çok bulutlu, gece ilk saatlerden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz kıyı kesimlerinde (Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Şile) kuvvetli olması bekleniyor. İlimiz genelinde rüzgârın, bu akşam saatlerinden 01.12.2026 Salı öğle saatlerine kadar kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli yağış ve fırtınanın oluşturabileceği sel, ani sel, su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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Valilik ve Meteoroloji peş peşe uyardı! Kuvvetli rüzgar ve sağanağa dikkat
İstanbul Valiliği, gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen sağanak nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Marmara ve Ege'de beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Marmara ve kuzey Ege için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.
Rüzgarın, bu akşam saatlerinden Salı öğle saatlerine kadar Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey yönlerden fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara ve Kuzey Ege'de görülecek rüzgarın; bu akşam saatlerinden 01.12.2026 Salı öğle saatlerine kadar Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey yönlerden fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
VALİLİK UYARDI: KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT
İstanbul Valiliği, gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen sağanak nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İlimizde havanın parçalı ve çok bulutlu, gece ilk saatlerden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz kıyı kesimlerinde (Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Şile) kuvvetli olması bekleniyor. İlimiz genelinde rüzgârın, bu akşam saatlerinden 01.12.2026 Salı öğle saatlerine kadar kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli yağış ve fırtınanın oluşturabileceği sel, ani sel, su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Kaynak: AA
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