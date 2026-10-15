Üsküdar Belediye Başkanvekili Gültekin hayatını kaybetti
Üsküdar Belediye Başkanvekili Gültekin hayatını kaybetti
Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekilliği seçimine katılmak üzere Ankara'ya giderken Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralandı. Üç aracın karıştığı kazanın ardından hastaneye kaldırılan Gültekin'in hayatını kaybettiği bildirildi. Vefat haberini AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 15.10.2026 16:00
Haber Güncellenme Tarihi: 15.10.2026 16:03
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde meydana gelen trafik kazasında üç araç çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada biri ağır olmak üzere beş kişi yaralandı.
Ağır yaralanan kişinin Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin olduğu öğrenildi. Kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralıların sağlık kuruluşlarına kaldırıldığı olayda, araçların çarpışmasına neden olan koşullara ilişkin ayrıntılar henüz paylaşılmadı.
Kalbi duran Gültekin'e olay yerinde müdahale edildi
Kazanın ardından Dündar Ziya Gültekin'in kalbinin durduğu bildirildi. O sırada olay yerinden geçen bir doktorun Gültekin'e kalp masajı yaparak müdahalede bulunduğu belirtildi.
Yapılan müdahalenin ardından kalbi yeniden çalıştırılan Gültekin, ambulansla Düzce Çağsu Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Gültekin'in durumunun ağır olduğu aktarıldı.
Vefat haberini Hasan Şengüloğlu duyurdu
Hastanedeki müdahalelerin ardından Dündar Ziya Gültekin'in hayatını kaybettiği açıklandı.
AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, trafik kazasında ağır yaralanan Üsküdar Belediye Başkanvekili Gültekin'in vefat ettiğini bildirdi.
Gültekin'in cenaze programı ve defin işlemlerine ilişkin ayrıntılar henüz paylaşılmadı.
TBB Başkanvekilliği seçimi için Ankara'ya gidiyordu
Dündar Ziya Gültekin'in, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilliği seçimine katılmak amacıyla İstanbul'dan Ankara'ya hareket ettiği belirtildi.
Gültekin'in kazadan önceki gece İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışın ardından Üsküdar'daki saha çalışmalarını takip ettiği ifade edildi.
Ankara yolculuğu sırasında Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen kazada ağır yaralanan Gültekin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kazanın nedenine ilişkin inceleme sürüyor
Üç aracın karıştığı zincirleme kazada toplam beş kişinin yaralandığı bildirildi. Dündar Ziya Gültekin'in yaşamını yitirmesinin ardından diğer yaralıların güncel sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
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Üsküdar Belediye Başkanvekili Gültekin hayatını kaybetti
Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekilliği seçimine katılmak üzere Ankara'ya giderken Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralandı. Üç aracın karıştığı kazanın ardından hastaneye kaldırılan Gültekin'in hayatını kaybettiği bildirildi. Vefat haberini AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu açıkladı.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde meydana gelen trafik kazasında üç araç çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada biri ağır olmak üzere beş kişi yaralandı.
Ağır yaralanan kişinin Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin olduğu öğrenildi. Kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralıların sağlık kuruluşlarına kaldırıldığı olayda, araçların çarpışmasına neden olan koşullara ilişkin ayrıntılar henüz paylaşılmadı.
Kalbi duran Gültekin'e olay yerinde müdahale edildi
Kazanın ardından Dündar Ziya Gültekin'in kalbinin durduğu bildirildi. O sırada olay yerinden geçen bir doktorun Gültekin'e kalp masajı yaparak müdahalede bulunduğu belirtildi.
Yapılan müdahalenin ardından kalbi yeniden çalıştırılan Gültekin, ambulansla Düzce Çağsu Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Gültekin'in durumunun ağır olduğu aktarıldı.
Vefat haberini Hasan Şengüloğlu duyurdu
Hastanedeki müdahalelerin ardından Dündar Ziya Gültekin'in hayatını kaybettiği açıklandı.
AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, trafik kazasında ağır yaralanan Üsküdar Belediye Başkanvekili Gültekin'in vefat ettiğini bildirdi.
Gültekin'in cenaze programı ve defin işlemlerine ilişkin ayrıntılar henüz paylaşılmadı.
TBB Başkanvekilliği seçimi için Ankara'ya gidiyordu
Dündar Ziya Gültekin'in, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilliği seçimine katılmak amacıyla İstanbul'dan Ankara'ya hareket ettiği belirtildi.
Gültekin'in kazadan önceki gece İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışın ardından Üsküdar'daki saha çalışmalarını takip ettiği ifade edildi.
Ankara yolculuğu sırasında Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen kazada ağır yaralanan Gültekin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kazanın nedenine ilişkin inceleme sürüyor
Üç aracın karıştığı zincirleme kazada toplam beş kişinin yaralandığı bildirildi. Dündar Ziya Gültekin'in yaşamını yitirmesinin ardından diğer yaralıların güncel sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
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