Ünlülere yönelik soruşturmada yeni dalga! 18 şüpheli için gözaltı talimatı
Ünlülere yönelik soruşturmada yeni dalga! 18 şüpheli için gözaltı talimatı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düğmeye bastı. Aralarında Aras Bulut İynemli, Melis Sezen ve Sefo’nun da bulunduğu 18 ünlü isim hakkında gözaltı ve arama kararı verildi.
Haber Giriş Tarihi: 18.09.2026 08:34
Haber Güncellenme Tarihi: 18.09.2026 08:35
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında 18 tanınmış isim için gözaltı, arama ve biyolojik inceleme talimatı verildi. Jandarma operasyon başlattı.
İstanbul merkezli yürütülen geniş çaplı uyuşturucu soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kamuoyunun yakından tanıdığı çok sayıda isme yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.
18 Tanınmış İsim Listede
Soruşturma çerçevesinde şüphelilerin ikametlerinde arama yapılması, kendilerinden biyolojik örnekler alınması ve ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri istendi.
Gözaltı, arama ve biyolojik inceleme kararı çıkarılan isimler arasında oyuncu Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, şarkıcı Sefo, eski futbolcu Hasan Şaş, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Melis İşiten, Yeliz Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Hazal Filiz Küçükköse, Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezen Çakır ve Sayat Zurnacı yer alıyor.
Başsavcılıktan Resmi Açıklama
Operasyonun gerekçesine ve detaylarına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmada, kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş adamı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni sıfatlarıyla bilinen şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı veya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşılmakla; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na, 18 Eylül 2026 tarihinde 18 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."
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Ünlülere yönelik soruşturmada yeni dalga! 18 şüpheli için gözaltı talimatı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düğmeye bastı. Aralarında Aras Bulut İynemli, Melis Sezen ve Sefo’nun da bulunduğu 18 ünlü isim hakkında gözaltı ve arama kararı verildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında 18 tanınmış isim için gözaltı, arama ve biyolojik inceleme talimatı verildi. Jandarma operasyon başlattı.
İstanbul merkezli yürütülen geniş çaplı uyuşturucu soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kamuoyunun yakından tanıdığı çok sayıda isme yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.
18 Tanınmış İsim Listede
Soruşturma çerçevesinde şüphelilerin ikametlerinde arama yapılması, kendilerinden biyolojik örnekler alınması ve ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri istendi.
Gözaltı, arama ve biyolojik inceleme kararı çıkarılan isimler arasında oyuncu Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, şarkıcı Sefo, eski futbolcu Hasan Şaş, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Melis İşiten, Yeliz Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Hazal Filiz Küçükköse, Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezen Çakır ve Sayat Zurnacı yer alıyor.
Başsavcılıktan Resmi Açıklama
Operasyonun gerekçesine ve detaylarına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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