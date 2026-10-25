Teknesi battı, 6 saat kulaç atarak hayata tutundu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde amatör balık avı için denize açılan 9 kişinin bulunduğu özel tekne, su alarak battı. Kazanın ardından 8 kişi kurtarılırken, Burhaniye Devlet Hastanesi'nde görevli Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Dr. Şahin Bingüllü denizde kayboldu. Başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında kıyıya doğru yüzerken fark edilen Bingüllü, ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldı.
Haber Giriş Tarihi: 25.10.2026 11:11
Haber Güncellenme Tarihi: 25.10.2026 11:14
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Edinilen bilgilere göre kaptanlığını R.Y.'nin yaptığı "Elifim" isimli özel tekne, Ayvalık'taki Yunus Emre Parkı önünde bulunan yanaşma noktasından hareket etti. Teknede amatör balık avına katılmak üzere denize açılan toplam 9 kişi bulunuyordu.
Kıyıdan uzaklaşan tekne, henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı. Bir süre sonra alabora olan tekne, kısa sürede battı.
8 kişi kurtarıldı, bir doktordan haber alınamadı
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tekne sahibi ve kaptanı R.Y.'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi, ekiplerin müdahalesiyle denizden sağ olarak çıkarıldı.
Kurtarılan kişiler karaya ulaştırılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan 8 kişi tedavi altına alındı.
Kazanın ardından teknede bulunan bir kişiye ulaşılamadığı belirlendi. Yapılan incelemede kayıp kişinin Burhaniye Devlet Hastanesi'nde görev yapan KBB Uzmanı Dr. Şahin Bingüllü olduğu tespit edildi.
Kayıp doktor kıyıya doğru yüzerken bulundu
Şahin Bingüllü'nün bulunması amacıyla bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler, teknenin battığı bölge ve çevresinde kayıp doktoru aradı.
Çalışmalar sırasında Bingüllü'nün kıyıya doğru yüzdüğü fark edildi. Ekipler tarafından bulunduğu noktadan alınan doktor, sağ olarak kurtarıldı.
Bingüllü'nün denizde ne kadar süre kaldığına ilişkin resmî bir bilgi paylaşılmadı. Bu nedenle 6 saat boyunca kulaç attığı yönündeki süre bilgisi henüz teyit edilemedi.
Şahin Bingüllü'nün sağlık durumu açıklandı
Kurtarılmasının ardından Ayvalık Sahil Güvenlik İskelesi'ne götürülen Dr. Şahin Bingüllü'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Böylece batan teknede bulunan 9 kişinin tamamı sağ olarak kurtarılmış oldu.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Teknesi battı, 6 saat kulaç atarak hayata tutundu
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde amatör balık avı için denize açılan 9 kişinin bulunduğu özel tekne, su alarak battı. Kazanın ardından 8 kişi kurtarılırken, Burhaniye Devlet Hastanesi'nde görevli Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Dr. Şahin Bingüllü denizde kayboldu. Başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında kıyıya doğru yüzerken fark edilen Bingüllü, ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre kaptanlığını R.Y.'nin yaptığı "Elifim" isimli özel tekne, Ayvalık'taki Yunus Emre Parkı önünde bulunan yanaşma noktasından hareket etti. Teknede amatör balık avına katılmak üzere denize açılan toplam 9 kişi bulunuyordu.
Kıyıdan uzaklaşan tekne, henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı. Bir süre sonra alabora olan tekne, kısa sürede battı.
8 kişi kurtarıldı, bir doktordan haber alınamadı
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tekne sahibi ve kaptanı R.Y.'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi, ekiplerin müdahalesiyle denizden sağ olarak çıkarıldı.
Kurtarılan kişiler karaya ulaştırılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan 8 kişi tedavi altına alındı.
Kazanın ardından teknede bulunan bir kişiye ulaşılamadığı belirlendi. Yapılan incelemede kayıp kişinin Burhaniye Devlet Hastanesi'nde görev yapan KBB Uzmanı Dr. Şahin Bingüllü olduğu tespit edildi.
Kayıp doktor kıyıya doğru yüzerken bulundu
Şahin Bingüllü'nün bulunması amacıyla bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler, teknenin battığı bölge ve çevresinde kayıp doktoru aradı.
Çalışmalar sırasında Bingüllü'nün kıyıya doğru yüzdüğü fark edildi. Ekipler tarafından bulunduğu noktadan alınan doktor, sağ olarak kurtarıldı.
Bingüllü'nün denizde ne kadar süre kaldığına ilişkin resmî bir bilgi paylaşılmadı. Bu nedenle 6 saat boyunca kulaç attığı yönündeki süre bilgisi henüz teyit edilemedi.
Şahin Bingüllü'nün sağlık durumu açıklandı
Kurtarılmasının ardından Ayvalık Sahil Güvenlik İskelesi'ne götürülen Dr. Şahin Bingüllü'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Böylece batan teknede bulunan 9 kişinin tamamı sağ olarak kurtarılmış oldu.
Çok Okunanlar