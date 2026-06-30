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Türkiye'den SAMP-T ve Patriot hamlesi! Gelişmeyi Bakan Güler duyurdu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Zirvesi öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Güler, 'Türkiye, hava savunmasını güçlendirmek için SAMP-T ve Patriot sistemlerinin satın alınması dahil tüm seçenekleri değerlendiriyor' ifadelerini kullandı.

Haber Giriş Tarihi: 30.06.2026 13:41
Haber Güncellenme Tarihi: 30.06.2026 13:42
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye'den SAMP-T ve Patriot hamlesi! Gelişmeyi Bakan Güler duyurdu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Zirvesi öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

"TÜM SEÇENEKLER DEĞERLENDİRİLİYOR"

Bakan Güler, Türkiye'nin savunma sistemlerini güçlendirmek için Fransız-İtalyan ortak yapımı SAMP/T ve ABD yapımı Patriot sistemlerinin satın alınması dahil tüm seçenekleri değerlendirdiğini vurguladı.

Güler ayrıca, NATO Zirvesi'nde savunma harcamalarının konuşulacağını açıkladı.

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