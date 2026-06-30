Türkiye'den SAMP-T ve Patriot hamlesi! Gelişmeyi Bakan Güler duyurdu
Türkiye'den SAMP-T ve Patriot hamlesi! Gelişmeyi Bakan Güler duyurdu
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Zirvesi öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Güler, 'Türkiye, hava savunmasını güçlendirmek için SAMP-T ve Patriot sistemlerinin satın alınması dahil tüm seçenekleri değerlendiriyor' ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 30.06.2026 13:41
Haber Güncellenme Tarihi: 30.06.2026 13:42
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Zirvesi öncesi önemli açıklamalarda bulundu.
"TÜM SEÇENEKLER DEĞERLENDİRİLİYOR"
Bakan Güler, Türkiye'nin savunma sistemlerini güçlendirmek için Fransız-İtalyan ortak yapımı SAMP/T ve ABD yapımı Patriot sistemlerinin satın alınması dahil tüm seçenekleri değerlendirdiğini vurguladı.
Güler ayrıca, NATO Zirvesi'nde savunma harcamalarının konuşulacağını açıkladı.
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Türkiye'den SAMP-T ve Patriot hamlesi! Gelişmeyi Bakan Güler duyurdu
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Zirvesi öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Güler, 'Türkiye, hava savunmasını güçlendirmek için SAMP-T ve Patriot sistemlerinin satın alınması dahil tüm seçenekleri değerlendiriyor' ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Zirvesi öncesi önemli açıklamalarda bulundu.
"TÜM SEÇENEKLER DEĞERLENDİRİLİYOR"
Bakan Güler, Türkiye'nin savunma sistemlerini güçlendirmek için Fransız-İtalyan ortak yapımı SAMP/T ve ABD yapımı Patriot sistemlerinin satın alınması dahil tüm seçenekleri değerlendirdiğini vurguladı.
Güler ayrıca, NATO Zirvesi'nde savunma harcamalarının konuşulacağını açıkladı.
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