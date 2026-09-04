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Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Silivri açıklarındaki kazada batan geminin yerinin tespit edildiğini bildirdi.

Haber Giriş Tarihi: 04.09.2026 15:37
Haber Güncellenme Tarihi: 04.09.2026 15:37
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri tespit edildi

MSB'den yapılan açıklamada, 2 Eylül 2026'da Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyi ve mürettebatı arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "İlk günden itibaren kaza bölgesinde çalışmalarını sürdüren Deniz Kuvvetlerimizin TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisi, batan geminin yerini tespit etti. Deniz Kuvvetleri unsurlarımız çalışmalarına koordineli şekilde devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

OLAY

Kocaeli'den Aliağa'ya seyreden boş durumdaki Alsu tankeri ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye 4199 ton rulo sac taşıyan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi 2 Eylül saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil (35 kilometre) güneyinde çarpışmış, içerisinde 10 mürettebatın bulunduğu Tuğberk İmamoğlu isimli gemi batmıştı.

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