Tekirdağ'da faciadan dönüldü: Araç uçurumdan denize düştü

Tekirdağ Şarköy’de kontrolden çıkan otomobil uçurumdan deniz kenarına düştü. Kazada 3 kişi yaralanırken ekipler zorlu arazide zamana karşı yarıştı.

Haber Giriş Tarihi: 06.04.2026 07:19
Haber Güncellenme Tarihi: 06.04.2026 07:20
Kaynak: Haber Merkezi
İ.A. idaresindeki otomobil, Uçmakdere Mahallesi'nde uçurumdan deniz kenarına düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler kıyıya inerek, sürücü ve otomobilde bulunan 2 kişiye ilk müdahaleyi yaptı.

Kazada yaralanan 3 kişi, bulundukları yerden sedyeyle alınarak Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

