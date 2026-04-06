Tekirdağ'da faciadan dönüldü: Araç uçurumdan denize düştü
Tekirdağ Şarköy’de kontrolden çıkan otomobil uçurumdan deniz kenarına düştü. Kazada 3 kişi yaralanırken ekipler zorlu arazide zamana karşı yarıştı.
İ.A. idaresindeki otomobil, Uçmakdere Mahallesi'nde uçurumdan deniz kenarına düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler kıyıya inerek, sürücü ve otomobilde bulunan 2 kişiye ilk müdahaleyi yaptı.
Kazada yaralanan 3 kişi, bulundukları yerden sedyeyle alınarak Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
