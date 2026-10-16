Son seçim anketinde CHP ile Anahtar Parti farkı daraldı
Son seçim anketinde CHP ile Anahtar Parti farkı daraldı
BETİMAR Araştırma Şirketi Başkanı Gürkan Duman, gazeteci Nagehan Alçı'nın YouTube programında son seçim anketine ilişkin verileri paylaştı. Duman'ın açıkladığı oranlara göre AK Parti yüzde 31,7 ile ilk sırada yer alırken CHP'nin oy oranı yüzde 4,8, Anahtar Parti'nin oy oranı ise yüzde 4,7 olarak aktarıldı. İki parti arasındaki fark 0,1 puan olarak hesaplanırken araştırmanın önceki aylara ilişkin sonuçları da programda gündeme geldi.
Haber Giriş Tarihi: 16.10.2026 11:02
Haber Güncellenme Tarihi: 16.10.2026 11:06
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
BETİMAR Araştırma Şirketi Başkanı Gürkan Duman, gazeteci Nagehan Alçı'nın YouTube üzerinden yayımlanan programına katılarak araştırmanın sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Duman'ın paylaştığı verilere göre AK Parti yüzde 31,7 ile ilk sırada yer aldı. Programda "Yeni Parti" olarak ifade edilen siyasi oluşumun oy oranı yüzde 21,5 olarak aktarılırken DEM Parti yüzde 10, İYİ Parti yüzde 8,4 ve MHP yüzde 7,7 seviyesinde gösterildi.
CHP'nin oy oranı yüzde 4,8, Anahtar Parti'nin oranı ise yüzde 4,7 olarak açıklandı. Böylece iki parti arasındaki farkın 0,1 puan olduğu belirtildi.
CHP ile Anahtar Parti arasındaki fark 0,1 puan
Araştırmanın dikkat çeken verilerinden biri, CHP ile Anahtar Parti için açıklanan oranların birbirine yakın olması oldu. Gürkan Duman, iki parti arasındaki farkı değerlendirirken CHP'nin yüzde 5 seviyesinin altında bulunduğunu söyledi.
Duman, "CHP yüzde 4,8, yüzde 5'in de altına düştüğünü görüyoruz. Anahtar Parti yüzde 4,7; yani CHP ile Anahtar Parti arasında sadece yüzde 0,1'lik bir fark var" ifadelerini kullandı.
Aktarılan oranlar arasındaki fark teknik olarak 0,1 yüzde puana karşılık geliyor. Araştırmanın örneklem büyüklüğü ve hata payı açıklanmadığından bu farkın istatistiksel anlamlılığına ilişkin değerlendirme yapılamıyor.
AK Parti yüzde 31,7 ile ilk sırada gösterildi
Programda açıklanan parti oy oranları şu şekilde sıralandı:
Siyasi parti
Oy oranı
AK Parti
%31,7
Yeni Parti (tanımı belirsiz)
%21,5
DEM Parti
%10,0
İYİ Parti
%8,4
MHP
%7,7
CHP
%4,8
Anahtar Parti
%4,7
Zafer Partisi
%3,9
Yeniden Refah Partisi
%3,1
TİP
%1,6
Diğer
%2,6
Tablodaki oranlar Gürkan Duman'a atfedilen açıklamadan aktarılmıştır. “Yeni Parti” ifadesinin hangi siyasi partiyi tanımladığı doğrulanmamıştır. Oranların toplamı yüzde 100'dür.
CHP'nin aylık oy oranlarına ilişkin veriler paylaşıldı
BETİMAR Başkanı Gürkan Duman, CHP'nin önceki aylardaki oy oranlarına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Duman'ın aktardığı verilere göre CHP'nin haziran ayında yüzde 22,4 olan oy oranı, temmuzda yüzde 9,4'e, ağustosta yüzde 5,3'e ve eylülde yüzde 4,8'e geriledi.
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Son seçim anketinde CHP ile Anahtar Parti farkı daraldı
BETİMAR Araştırma Şirketi Başkanı Gürkan Duman, gazeteci Nagehan Alçı'nın YouTube programında son seçim anketine ilişkin verileri paylaştı. Duman'ın açıkladığı oranlara göre AK Parti yüzde 31,7 ile ilk sırada yer alırken CHP'nin oy oranı yüzde 4,8, Anahtar Parti'nin oy oranı ise yüzde 4,7 olarak aktarıldı. İki parti arasındaki fark 0,1 puan olarak hesaplanırken araştırmanın önceki aylara ilişkin sonuçları da programda gündeme geldi.
BETİMAR Araştırma Şirketi Başkanı Gürkan Duman, gazeteci Nagehan Alçı'nın YouTube üzerinden yayımlanan programına katılarak araştırmanın sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Duman'ın paylaştığı verilere göre AK Parti yüzde 31,7 ile ilk sırada yer aldı. Programda "Yeni Parti" olarak ifade edilen siyasi oluşumun oy oranı yüzde 21,5 olarak aktarılırken DEM Parti yüzde 10, İYİ Parti yüzde 8,4 ve MHP yüzde 7,7 seviyesinde gösterildi.
CHP'nin oy oranı yüzde 4,8, Anahtar Parti'nin oranı ise yüzde 4,7 olarak açıklandı. Böylece iki parti arasındaki farkın 0,1 puan olduğu belirtildi.
CHP ile Anahtar Parti arasındaki fark 0,1 puan
Araştırmanın dikkat çeken verilerinden biri, CHP ile Anahtar Parti için açıklanan oranların birbirine yakın olması oldu. Gürkan Duman, iki parti arasındaki farkı değerlendirirken CHP'nin yüzde 5 seviyesinin altında bulunduğunu söyledi.
Duman, "CHP yüzde 4,8, yüzde 5'in de altına düştüğünü görüyoruz. Anahtar Parti yüzde 4,7; yani CHP ile Anahtar Parti arasında sadece yüzde 0,1'lik bir fark var" ifadelerini kullandı.
Aktarılan oranlar arasındaki fark teknik olarak 0,1 yüzde puana karşılık geliyor. Araştırmanın örneklem büyüklüğü ve hata payı açıklanmadığından bu farkın istatistiksel anlamlılığına ilişkin değerlendirme yapılamıyor.
AK Parti yüzde 31,7 ile ilk sırada gösterildi
Programda açıklanan parti oy oranları şu şekilde sıralandı:
Siyasi parti
Oy oranı
AK Parti
%31,7
Yeni Parti (tanımı belirsiz)
%21,5
DEM Parti
%10,0
İYİ Parti
%8,4
MHP
%7,7
CHP
%4,8
Anahtar Parti
%4,7
Zafer Partisi
%3,9
Yeniden Refah Partisi
%3,1
TİP
%1,6
Diğer
%2,6
Tablodaki oranlar Gürkan Duman'a atfedilen açıklamadan aktarılmıştır. “Yeni Parti” ifadesinin hangi siyasi partiyi tanımladığı doğrulanmamıştır. Oranların toplamı yüzde 100'dür.
CHP'nin aylık oy oranlarına ilişkin veriler paylaşıldı
BETİMAR Başkanı Gürkan Duman, CHP'nin önceki aylardaki oy oranlarına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Duman'ın aktardığı verilere göre CHP'nin haziran ayında yüzde 22,4 olan oy oranı, temmuzda yüzde 9,4'e, ağustosta yüzde 5,3'e ve eylülde yüzde 4,8'e geriledi.
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