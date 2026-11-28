Samsun'da yürekleri ağza getiren kaza! İniş sırasında pistten çıktı
Samsun'da yürekleri ağza getiren kaza! İniş sırasında pistten çıktı
Çarşamba Havalimanı'nda eğitim uçağı iniş sırasında pist dışına çıkarak kırıma uğradı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Uçak bulunduğu yerden kaldırılmış, havalimanımızdaki iniş ve kalkış trafiği sorunsuz şekilde devam etmektedir.' ifadelerine yer verildi.
Haber Giriş Tarihi: 28.11.2026 16:15
Haber Güncellenme Tarihi: 28.11.2026 16:16
Kaynak:
AA
Çarşamba Havalimanı'nda eğitim uçağı iniş sırasında pist dışına çıkarak kırıma uğradı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Samsun Çarşamba Havalimanı'nda eğitim uçağı iniş sırasında pist dışına çıkarak kırıma uğramıştır.
Olayın ardından ARFF ve ilgili ekiplerimiz hızla bölgeye intikal ederek gerekli tedbirleri almıştır.
Uçakta solo eğitim uçuşu gerçekleştiren öğrenci pilotumuzun sağlık durumunun iyi olduğu, herhangi bir yaralanmasının bulunmadığı tespit edilmiştir.
Uçak bulunduğu yerden kaldırılmış, havalimanımızdaki iniş ve kalkış trafiği sorunsuz şekilde devam etmektedir.
Öğrenci pilotumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Samsun Çarşamba Havalimanı’nda eğitim uçağı iniş sırasında pist dışına çıkarak kırıma uğramıştır. Olayın ardından ARFF ve ilgili ekiplerimiz hızla bölgeye intikal ederek gerekli tedbirleri almıştır. Uçakta solo eğitim uçuşu gerçekleştiren öğrenci pilotumuzun sağlık durumunun iyi olduğu, herhangi bir yaralanmasının bulunmadığı tespit edilmiştir. Uçak bulunduğu yerden kaldırılmış, havalimanımızdaki iniş ve kalkış trafiği sorunsuz şekilde devam etmektedir. Öğrenci pilotumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
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Samsun'da yürekleri ağza getiren kaza! İniş sırasında pistten çıktı
Çarşamba Havalimanı'nda eğitim uçağı iniş sırasında pist dışına çıkarak kırıma uğradı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Uçak bulunduğu yerden kaldırılmış, havalimanımızdaki iniş ve kalkış trafiği sorunsuz şekilde devam etmektedir.' ifadelerine yer verildi.
Çarşamba Havalimanı'nda eğitim uçağı iniş sırasında pist dışına çıkarak kırıma uğradı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Samsun Çarşamba Havalimanı'nda eğitim uçağı iniş sırasında pist dışına çıkarak kırıma uğramıştır.
Olayın ardından ARFF ve ilgili ekiplerimiz hızla bölgeye intikal ederek gerekli tedbirleri almıştır.
Uçakta solo eğitim uçuşu gerçekleştiren öğrenci pilotumuzun sağlık durumunun iyi olduğu, herhangi bir yaralanmasının bulunmadığı tespit edilmiştir.
Uçak bulunduğu yerden kaldırılmış, havalimanımızdaki iniş ve kalkış trafiği sorunsuz şekilde devam etmektedir.
Öğrenci pilotumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Samsun Çarşamba Havalimanı’nda eğitim uçağı iniş sırasında pist dışına çıkarak kırıma uğramıştır. Olayın ardından ARFF ve ilgili ekiplerimiz hızla bölgeye intikal ederek gerekli tedbirleri almıştır. Uçakta solo eğitim uçuşu gerçekleştiren öğrenci pilotumuzun sağlık durumunun iyi olduğu, herhangi bir yaralanmasının bulunmadığı tespit edilmiştir. Uçak bulunduğu yerden kaldırılmış, havalimanımızdaki iniş ve kalkış trafiği sorunsuz şekilde devam etmektedir. Öğrenci pilotumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.— T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (@UABakanligi) November 28, 2026 ">http://
Kaynak: AA
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