Reyhanlı saldırısı sanığı Mihraç Ural yakalandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde düzenlenen ve 52 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla ilgili davanın sanıkları arasında bulunan Mihraç Ural'ın Suriye'de yakalandığı bildirildi. Suriye Arap Haber Ajansı (SANA), Ali Kiyali adıyla da bilinen Ural'ın kaçmaya çalıştığı sırada güvenlik güçlerince yakalandığını duyurdu. Yakalanma işleminin gerçekleştirildiği yer ve operasyonun ayrıntılarına ilişkin henüz kapsamlı bilgi paylaşılmadı.
Haber Giriş Tarihi: 15.10.2026 13:20
Haber Güncellenme Tarihi: 15.10.2026 13:23
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
SANA'nın aktardığı bilgilere göre Reyhanlı saldırısı davasının sanıkları arasında yer alan Mihraç Ural, Suriye'den kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı. Ural'ın hangi bölgede gözaltına alındığına ve operasyonun nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin ayrıntılar açıklanmadı.
Ali Kiyali adıyla da tanınan Ural, uzun yıllardır Suriye'deki faaliyetleri ve Türkiye'de hakkında yürütülen adli süreçlerle gündeme geliyordu. Yakalanmasının ardından Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceğine ilişkin resmî bir açıklama bulunmuyor.
Reyhanlı saldırısında 52 kişi hayatını kaybetmişti
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te gerçekleştirilen bombalı saldırılar, Türkiye'de çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği terör saldırıları arasında yer aldı.
İlçede düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda 52 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırının ardından yürütülen soruşturma ve yargılama süreçlerinde Mihraç Ural'ın adı da sanıklar arasında yer aldı.
Ural'ın yakalandığına ilişkin açıklamanın ardından hakkındaki adli sürecin nasıl ilerleyeceği ve Türkiye ile Suriye makamları arasında herhangi bir hukuki işlem başlatılıp başlatılmayacağı henüz netleşmedi.
1982 yılında Türkiye'den Suriye'ye kaçmıştı
Mihraç Ural'ın yasa dışı örgüt faaliyetleri nedeniyle Türkiye'de tutuklu bulunduğu dönemde, 1982 yılında Suriye'ye firar ettiği belirtiliyor.
Suriye'ye geçmesinin ardından uzun yıllar ülkede yaşayan Ural'ın, dönemin yönetimiyle yakın ilişkiler kurduğu aktarılıyor. Ural'ın eşi Malak Fadel üzerinden Esed ailesiyle bağlantılar geliştirdiği ve dönemin Suriye Devlet Başkanı Hafız Esed'in kardeşi Cemil Esed ile yakın ilişki içinde olduğu öne sürülüyor.
Ural'ın Suriye'deki faaliyetleri, ülkede yaşanan iç savaş sırasında da gündeme geldi.
Mihraç Ural'ın yardımcısı Cemal Trablusi de yakalanmıştı
Suriye İçişleri Bakanlığı, 4 Ekim 2026 tarihinde yaptığı açıklamada Mihraç Ural'ın yardımcısı olarak bilinen Cemal Trablusi'nin yakalandığını bildirmişti.
Bakanlığın açıklamasına göre Trablusi, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Mukaveme Suriyye örgütünün Halep temsilcisi ve büro müdürü olarak görev yaptığı belirtilen Trablusi'nin yakalandığı operasyonun yeri ve zamanına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
Trablusi'nin yakalandığının açıklanmasının ardından Mihraç Ural hakkında da SANA tarafından yakalanma bilgisi duyuruldu.
Mihraç Ural'ın Türkiye'ye iadesine ilişkin açıklama yapılmadı
SANA tarafından duyurulan gelişmenin ardından Mihraç Ural'ın Suriye'deki hukuki durumuna ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı.
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Reyhanlı saldırısı sanığı Mihraç Ural yakalandı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde düzenlenen ve 52 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla ilgili davanın sanıkları arasında bulunan Mihraç Ural'ın Suriye'de yakalandığı bildirildi. Suriye Arap Haber Ajansı (SANA), Ali Kiyali adıyla da bilinen Ural'ın kaçmaya çalıştığı sırada güvenlik güçlerince yakalandığını duyurdu. Yakalanma işleminin gerçekleştirildiği yer ve operasyonun ayrıntılarına ilişkin henüz kapsamlı bilgi paylaşılmadı.
SANA'nın aktardığı bilgilere göre Reyhanlı saldırısı davasının sanıkları arasında yer alan Mihraç Ural, Suriye'den kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı. Ural'ın hangi bölgede gözaltına alındığına ve operasyonun nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin ayrıntılar açıklanmadı.
Ali Kiyali adıyla da tanınan Ural, uzun yıllardır Suriye'deki faaliyetleri ve Türkiye'de hakkında yürütülen adli süreçlerle gündeme geliyordu. Yakalanmasının ardından Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceğine ilişkin resmî bir açıklama bulunmuyor.
Reyhanlı saldırısında 52 kişi hayatını kaybetmişti
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te gerçekleştirilen bombalı saldırılar, Türkiye'de çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği terör saldırıları arasında yer aldı.
İlçede düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda 52 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırının ardından yürütülen soruşturma ve yargılama süreçlerinde Mihraç Ural'ın adı da sanıklar arasında yer aldı.
Ural'ın yakalandığına ilişkin açıklamanın ardından hakkındaki adli sürecin nasıl ilerleyeceği ve Türkiye ile Suriye makamları arasında herhangi bir hukuki işlem başlatılıp başlatılmayacağı henüz netleşmedi.
1982 yılında Türkiye'den Suriye'ye kaçmıştı
Mihraç Ural'ın yasa dışı örgüt faaliyetleri nedeniyle Türkiye'de tutuklu bulunduğu dönemde, 1982 yılında Suriye'ye firar ettiği belirtiliyor.
Suriye'ye geçmesinin ardından uzun yıllar ülkede yaşayan Ural'ın, dönemin yönetimiyle yakın ilişkiler kurduğu aktarılıyor. Ural'ın eşi Malak Fadel üzerinden Esed ailesiyle bağlantılar geliştirdiği ve dönemin Suriye Devlet Başkanı Hafız Esed'in kardeşi Cemil Esed ile yakın ilişki içinde olduğu öne sürülüyor.
Ural'ın Suriye'deki faaliyetleri, ülkede yaşanan iç savaş sırasında da gündeme geldi.
Mihraç Ural'ın yardımcısı Cemal Trablusi de yakalanmıştı
Suriye İçişleri Bakanlığı, 4 Ekim 2026 tarihinde yaptığı açıklamada Mihraç Ural'ın yardımcısı olarak bilinen Cemal Trablusi'nin yakalandığını bildirmişti.
Bakanlığın açıklamasına göre Trablusi, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Mukaveme Suriyye örgütünün Halep temsilcisi ve büro müdürü olarak görev yaptığı belirtilen Trablusi'nin yakalandığı operasyonun yeri ve zamanına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
Trablusi'nin yakalandığının açıklanmasının ardından Mihraç Ural hakkında da SANA tarafından yakalanma bilgisi duyuruldu.
Mihraç Ural'ın Türkiye'ye iadesine ilişkin açıklama yapılmadı
SANA tarafından duyurulan gelişmenin ardından Mihraç Ural'ın Suriye'deki hukuki durumuna ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı.
ı.
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