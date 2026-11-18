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Mustafa Yazıcı ''fon soruşturması''nda ifadeye çağrıldı
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen 'fon soruşturması' kapsamında Adil Varlık Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Yazıcı ifadeye çağrıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" sürüyor.
Soruşturma kapsamında Adil Varlık Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yazıcı ifadeye çağrıldı.
Yazıcı'nın bugün adliyeye gelmesi ve ifade vermesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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