Meteoroloji 48 ili uyardı, İstanbul için saat verildi
Meteoroloji 48 ili uyardı, İstanbul için saat verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 15 Ekim 2026 için yayımlandığı belirtilen uyarı haritasında, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 48 il için sarı ve turuncu kodlu meteorolojik uyarılar yer aldı. Altı ilde turuncu, 42 ilde ise sarı kodlu uyarı verildiği aktarılırken, Marmara, Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklentisi öne çıktı. İstanbul'da ise Anadolu Yakası ve Boğaz çevresindeki yağışların belirli saatlerde etkisini artırabileceği bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 15.10.2026 12:08
Haber Güncellenme Tarihi: 15.10.2026 12:09
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
MGM'nin 15 Ekim tarihli uyarı haritasına ilişkin paylaşılan bilgilere göre Bursa, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Yalova ve Düzce için turuncu kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.
Turuncu kod, meteorolojik koşulların tehlikeli olabileceğini ve olumsuzluklara karşı tedbir alınması gerektiğini ifade ediyor. Kuvvetli yağışların beklendiği bölgelerde sel, su baskını ve ulaşımda aksama risklerine dikkat çekildi.
İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 42 il sarı kodla uyarıldı
Sarı kodlu uyarı verilen iller arasında İstanbul, Ankara ve İzmir de bulunuyor. Kaynak metinde sarı kodlu uyarı kapsamındaki 42 il şöyle sıralanıyor:
Sarı kodlu meteorolojik uyarı, hava koşullarının potansiyel tehlike oluşturabileceğini belirtiyor. Yağışın şiddeti ve yerel koşullara bağlı olarak su baskınları ile ulaşımda aksamalar yaşanabileceği ifade ediliyor.
İstanbul Anadolu Yakası için saatlik yağış uyarısı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapıldığı aktarılan meteorolojik değerlendirmede, yağışların özellikle Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde etkili olabileceği belirtildi.
Paylaşılan tahminde sabah saat 10.00'a kadar bazı bölgelerde metrekareye 50 ila 75 kilogram ilave yağış düşebileceği ifade edildi. Aynı dönemde rüzgâr hızının saatte 50 ila 80 kilometreye ulaşabileceği bildirildi.
Söz konusu saatlik tahminin 15 Ekim sabahına ilişkin olduğu, bu nedenle günün ilerleyen saatlerindeki hava koşullarını doğrudan göstermediği dikkate alınmalı.
İstanbul'da hangi ilçelerde kuvvetli yağış bekleniyor?
AKOM'a atfedilen değerlendirmede Avrupa ve Anadolu yakalarında yağışın etkili olabileceği ilçeler ayrı ayrı sıralandı.
Avrupa Yakası'nda Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Başakşehir, Esenyurt ve Büyükçekmece; Anadolu Yakası'nda ise Maltepe, Kartal, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla ve Şile kuvvetli yağış beklentisi bulunan ilçeler arasında gösterildi.
Özellikle daha önce su baskınlarının yaşandığı alçak kesimlerde yeni yağışların yüzey akışını artırabileceği değerlendiriliyor. Yağışların yerel dağılımı, drenaj sistemlerinin durumu ve rüzgârın şiddeti olası etkiler açısından önem taşıyor.
Rüzgârın hızı 80 kilometreye ulaşabilir
AKOM'un paylaşılan tahmininde İstanbul'da rüzgârın saatte 50 ila 80 kilometre hıza ulaşabileceği belirtildi. Hava sıcaklığının ise 13 ila 16 derece arasında seyretmesi beklendiği aktarıldı.
Kuvvetli rüzgâr ve yağışın birlikte etkili olduğu bölgelerde çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı uyarılar yapıldı.
Sel ve su baskınlarına karşı uyarılar sürüyor
İstanbul'da önceki sağanak nedeniyle yaşanan su baskınlarının ardından yeni yağış beklentisi, özellikle dere yatakları, alt geçitler ve alçak kesimlerdeki riskleri yeniden gündeme taşıdı.
Meteorolojik uyarıların geçerlilik süresi ve yağış tahminlerindeki değişiklikler, MGM ile AKOM'un güncel duyurularından takip edilebiliyor. Yetkililerin açıklamalarında vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.
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Meteoroloji 48 ili uyardı, İstanbul için saat verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 15 Ekim 2026 için yayımlandığı belirtilen uyarı haritasında, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 48 il için sarı ve turuncu kodlu meteorolojik uyarılar yer aldı. Altı ilde turuncu, 42 ilde ise sarı kodlu uyarı verildiği aktarılırken, Marmara, Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklentisi öne çıktı. İstanbul'da ise Anadolu Yakası ve Boğaz çevresindeki yağışların belirli saatlerde etkisini artırabileceği bildirildi.
MGM'nin 15 Ekim tarihli uyarı haritasına ilişkin paylaşılan bilgilere göre Bursa, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Yalova ve Düzce için turuncu kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.
Turuncu kod, meteorolojik koşulların tehlikeli olabileceğini ve olumsuzluklara karşı tedbir alınması gerektiğini ifade ediyor. Kuvvetli yağışların beklendiği bölgelerde sel, su baskını ve ulaşımda aksama risklerine dikkat çekildi.
İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 42 il sarı kodla uyarıldı
Sarı kodlu uyarı verilen iller arasında İstanbul, Ankara ve İzmir de bulunuyor. Kaynak metinde sarı kodlu uyarı kapsamındaki 42 il şöyle sıralanıyor:
Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük ve Osmaniye.
Sarı kodlu meteorolojik uyarı, hava koşullarının potansiyel tehlike oluşturabileceğini belirtiyor. Yağışın şiddeti ve yerel koşullara bağlı olarak su baskınları ile ulaşımda aksamalar yaşanabileceği ifade ediliyor.
İstanbul Anadolu Yakası için saatlik yağış uyarısı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapıldığı aktarılan meteorolojik değerlendirmede, yağışların özellikle Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde etkili olabileceği belirtildi.
Paylaşılan tahminde sabah saat 10.00'a kadar bazı bölgelerde metrekareye 50 ila 75 kilogram ilave yağış düşebileceği ifade edildi. Aynı dönemde rüzgâr hızının saatte 50 ila 80 kilometreye ulaşabileceği bildirildi.
Söz konusu saatlik tahminin 15 Ekim sabahına ilişkin olduğu, bu nedenle günün ilerleyen saatlerindeki hava koşullarını doğrudan göstermediği dikkate alınmalı.
İstanbul'da hangi ilçelerde kuvvetli yağış bekleniyor?
AKOM'a atfedilen değerlendirmede Avrupa ve Anadolu yakalarında yağışın etkili olabileceği ilçeler ayrı ayrı sıralandı.
Avrupa Yakası'nda Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Başakşehir, Esenyurt ve Büyükçekmece; Anadolu Yakası'nda ise Maltepe, Kartal, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla ve Şile kuvvetli yağış beklentisi bulunan ilçeler arasında gösterildi.
Özellikle daha önce su baskınlarının yaşandığı alçak kesimlerde yeni yağışların yüzey akışını artırabileceği değerlendiriliyor. Yağışların yerel dağılımı, drenaj sistemlerinin durumu ve rüzgârın şiddeti olası etkiler açısından önem taşıyor.
Rüzgârın hızı 80 kilometreye ulaşabilir
AKOM'un paylaşılan tahmininde İstanbul'da rüzgârın saatte 50 ila 80 kilometre hıza ulaşabileceği belirtildi. Hava sıcaklığının ise 13 ila 16 derece arasında seyretmesi beklendiği aktarıldı.
Kuvvetli rüzgâr ve yağışın birlikte etkili olduğu bölgelerde çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı uyarılar yapıldı.
Sel ve su baskınlarına karşı uyarılar sürüyor
İstanbul'da önceki sağanak nedeniyle yaşanan su baskınlarının ardından yeni yağış beklentisi, özellikle dere yatakları, alt geçitler ve alçak kesimlerdeki riskleri yeniden gündeme taşıdı.
Meteorolojik uyarıların geçerlilik süresi ve yağış tahminlerindeki değişiklikler, MGM ile AKOM'un güncel duyurularından takip edilebiliyor. Yetkililerin açıklamalarında vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.
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