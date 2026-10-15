Mehmet Uçum 2028 seçimleri için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, 2028 yılında yapılması beklenen seçimlerin tarihine ilişkin açıklamada bulundu. Ankara'daki Çankaya Köşkü'nde gazetecilerle bir araya gelen Uçum, seçimlerin Mart veya Nisan 2028'de gerçekleştirilmesinin büyük ölçüde netleştiğini söyledi. Uçum, görüşmede yeni anayasa çalışmalarının sürdürüleceğini de belirtti.
Haber Giriş Tarihi: 15.10.2026 15:49
Haber Güncellenme Tarihi: 15.10.2026 15:52
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Çankaya Köşkü'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mehmet Uçum, Türkiye'nin seçim takvimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Uçum, seçimlerin 2028 yılının ilk aylarında yapılmasının gündemde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Seçimin 2028 Mart veya Nisan ayında yapılması büyük oranda netleşti. Seçimlere 18 ay kaldı."
Seçim takvimi nasıl belirlenecek?
Türkiye'de cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin olağan takvimi, Anayasa ve ilgili seçim mevzuatı çerçevesinde belirleniyor.
Anayasa'nın 77. maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi ve cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda bir aynı gün yapılıyor. Son cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin ilk turu 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilmişti.
Seçimlerin olağan takvimden daha erken bir tarihte yapılması ise Anayasa'da düzenlenen seçimlerin yenilenmesi usullerine bağlı bulunuyor. Bu nedenle Uçum'un işaret ettiği Mart veya Nisan 2028 tarihleri, henüz kesinleşmiş seçim günü anlamına gelmiyor.
Yeni anayasa çalışmaları devam edecek
Mehmet Uçum, gazetecilerle buluşmasında yeni anayasa çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi.
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu olarak Adalet Bakanı ile yeni anayasa konusunu görüştüklerini belirten Uçum, bu alandaki çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.
Yeni anayasa hazırlıklarında hukuki yaklaşımın, temel ilkelerin ve anayasal yapının ele alınacağını aktaran Uçum, çalışmaların kapsamının yalnızca siyasi beklentiler üzerinden belirlenmemesi gerektiğini söyledi.
Anayasa çalışmalarında halkın taleplerine vurgu
Uçum, yeni anayasa ihtiyacının toplumun beklentileri ve ihtiyaçları dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Anayasanın hukuki ve kurumsal yapısının oluşturulmasında vatandaşların taleplerinin esas alınmasının önemini vurgulayan Uçum, çalışmaların bu anlayış doğrultusunda devam edeceğini kaydetti.
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Mehmet Uçum 2028 seçimleri için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, 2028 yılında yapılması beklenen seçimlerin tarihine ilişkin açıklamada bulundu. Ankara'daki Çankaya Köşkü'nde gazetecilerle bir araya gelen Uçum, seçimlerin Mart veya Nisan 2028'de gerçekleştirilmesinin büyük ölçüde netleştiğini söyledi. Uçum, görüşmede yeni anayasa çalışmalarının sürdürüleceğini de belirtti.
Çankaya Köşkü'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mehmet Uçum, Türkiye'nin seçim takvimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Uçum, seçimlerin 2028 yılının ilk aylarında yapılmasının gündemde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
Seçim takvimi nasıl belirlenecek?
Türkiye'de cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin olağan takvimi, Anayasa ve ilgili seçim mevzuatı çerçevesinde belirleniyor.
Anayasa'nın 77. maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi ve cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda bir aynı gün yapılıyor. Son cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin ilk turu 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilmişti.
Seçimlerin olağan takvimden daha erken bir tarihte yapılması ise Anayasa'da düzenlenen seçimlerin yenilenmesi usullerine bağlı bulunuyor. Bu nedenle Uçum'un işaret ettiği Mart veya Nisan 2028 tarihleri, henüz kesinleşmiş seçim günü anlamına gelmiyor.
Yeni anayasa çalışmaları devam edecek
Mehmet Uçum, gazetecilerle buluşmasında yeni anayasa çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi.
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu olarak Adalet Bakanı ile yeni anayasa konusunu görüştüklerini belirten Uçum, bu alandaki çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.
Yeni anayasa hazırlıklarında hukuki yaklaşımın, temel ilkelerin ve anayasal yapının ele alınacağını aktaran Uçum, çalışmaların kapsamının yalnızca siyasi beklentiler üzerinden belirlenmemesi gerektiğini söyledi.
Anayasa çalışmalarında halkın taleplerine vurgu
Uçum, yeni anayasa ihtiyacının toplumun beklentileri ve ihtiyaçları dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Anayasanın hukuki ve kurumsal yapısının oluşturulmasında vatandaşların taleplerinin esas alınmasının önemini vurgulayan Uçum, çalışmaların bu anlayış doğrultusunda devam edeceğini kaydetti.
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