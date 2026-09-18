Küçükçekmece İnönü Mahallesi Şirin Sitesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılarak yıkımına başlanan binanın bir bölümünde çökme meydana geldi. Olay sırasında yoldan geçen 2 kişi yaralanırken polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin göçük alanındaki tarama çalışmalarından gelecek bilgiler takip ediliyor.
Haber Giriş Tarihi: 18.09.2026 22:37
Haber Güncellenme Tarihi: 18.09.2026 22:39
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Binanın yıkımı sırasında meydana gelen çökme, o sırada yoldan geçen 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi bölgede yaptı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
İtfaiye ekipleri göçük alanını tarıyor
Çökmenin ardından bölgeye polis ve itfaiye ekipleri de yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri göçük alanında tarama çalışması başlattı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. Göçük alanındaki taramanın tamamlanmasının ardından olayın kapsamına ilişkin bilgilerin netleşmesi bekleniyor.
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Küçükçekmece'de yıkım sırasında bina çöktü
Küçükçekmece İnönü Mahallesi Şirin Sitesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılarak yıkımına başlanan binanın bir bölümünde çökme meydana geldi. Olay sırasında yoldan geçen 2 kişi yaralanırken polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin göçük alanındaki tarama çalışmalarından gelecek bilgiler takip ediliyor.
Binanın yıkımı sırasında meydana gelen çökme, o sırada yoldan geçen 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi bölgede yaptı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
İtfaiye ekipleri göçük alanını tarıyor
Çökmenin ardından bölgeye polis ve itfaiye ekipleri de yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri göçük alanında tarama çalışması başlattı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. Göçük alanındaki taramanın tamamlanmasının ardından olayın kapsamına ilişkin bilgilerin netleşmesi bekleniyor.
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