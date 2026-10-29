Kamuda düğmeye basıldı: Yetki ve sorumluluk esas alınacak
Kamuda düğmeye basıldı: Yetki ve sorumluluk esas alınacak
Kamuda çalışan 5,4 milyon personelin ücretlendirme sisteminde tarihi değişikliğe gidiliyor. 2027 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, kamu çalışanlarının karmaşık maaş yapısı sadeleştirilecek. Yeni modelde maaşlar unvana göre değil, yapılan görevin zorluk derecesi, yetki ve sorumluluk esasına dayalı olarak belirlenecek.
Haber Giriş Tarihi: 29.10.2026 13:38
Haber Güncellenme Tarihi: 29.10.2026 13:38
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye genelinde kamuda görev yapan milyonlarca çalışanı ve memur adayını yakından ilgilendiren dev maaş reformu için resmî süreç başladı. 2027 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan hedefler doğrultusunda, kamudaki farklı statülerin ve karmaşık ödeme esaslarının tek bir çatı altında sadeleştirileceği duyuruldu.
UNVANA DEĞİL, GÖREVİN ZORLUĞUNA VE SORUMLULUĞUNA GÖRE ÖDEME
Mevcut sistemde kadrolu, sözleşmeli ve işçi statülerine göre değişiklik gösteren ödeme esasları yeniden ele alınıyor. Yeni modelin temel omurgasını "yapılan görevin zorluk derecesi, yetki ve sorumluluk düzeyi" oluşturacak. Farklı statülerdeki tüm kamu personelinin maaş sistemleri tek tek analiz edilerek unvanların yetki ve sorumluluk düzeylerini esas alan sadeleştirilmiş yeni bir yapı kurulacak.
5,4 MİLYON PERSONELİ KAPSIYOR
Açıklanan verilere göre kamuda 3 milyon 582 bini kadrolu olmak üzere toplam 5 milyon 400 bin personel görev yapıyor. Ayrıca sistemde 1 milyon 267 binden fazla işçi ve 420 bine yakın sözleşmeli personel bulunuyor. Tüm bu istihdam biçimlerini kapsayacak düzenleme ile kamuda liyakat, etkinlik ve kalifiye personelin elde tutulması hedefleniyor.
4 KURUM ORTAK ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR
Kariyer meslek gruplarının görev alanları, atama süreçleri ve meslekte yükselme kriterlerini de yeniden düzenleyecek olan dev çalışmayı; Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı ortaklaşa yürütüyor. Yeni sisteme geçiş takvimi ve maaşlardaki yansımaların teknik çalışmaların tamamlanmasıyla netleşmesi bekleniyor.
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Kamuda düğmeye basıldı: Yetki ve sorumluluk esas alınacak
Kamuda çalışan 5,4 milyon personelin ücretlendirme sisteminde tarihi değişikliğe gidiliyor. 2027 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, kamu çalışanlarının karmaşık maaş yapısı sadeleştirilecek. Yeni modelde maaşlar unvana göre değil, yapılan görevin zorluk derecesi, yetki ve sorumluluk esasına dayalı olarak belirlenecek.
Türkiye genelinde kamuda görev yapan milyonlarca çalışanı ve memur adayını yakından ilgilendiren dev maaş reformu için resmî süreç başladı. 2027 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan hedefler doğrultusunda, kamudaki farklı statülerin ve karmaşık ödeme esaslarının tek bir çatı altında sadeleştirileceği duyuruldu.
UNVANA DEĞİL, GÖREVİN ZORLUĞUNA VE SORUMLULUĞUNA GÖRE ÖDEME
Mevcut sistemde kadrolu, sözleşmeli ve işçi statülerine göre değişiklik gösteren ödeme esasları yeniden ele alınıyor. Yeni modelin temel omurgasını "yapılan görevin zorluk derecesi, yetki ve sorumluluk düzeyi" oluşturacak. Farklı statülerdeki tüm kamu personelinin maaş sistemleri tek tek analiz edilerek unvanların yetki ve sorumluluk düzeylerini esas alan sadeleştirilmiş yeni bir yapı kurulacak.
5,4 MİLYON PERSONELİ KAPSIYOR
Açıklanan verilere göre kamuda 3 milyon 582 bini kadrolu olmak üzere toplam 5 milyon 400 bin personel görev yapıyor. Ayrıca sistemde 1 milyon 267 binden fazla işçi ve 420 bine yakın sözleşmeli personel bulunuyor. Tüm bu istihdam biçimlerini kapsayacak düzenleme ile kamuda liyakat, etkinlik ve kalifiye personelin elde tutulması hedefleniyor.
4 KURUM ORTAK ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR
Kariyer meslek gruplarının görev alanları, atama süreçleri ve meslekte yükselme kriterlerini de yeniden düzenleyecek olan dev çalışmayı; Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı ortaklaşa yürütüyor. Yeni sisteme geçiş takvimi ve maaşlardaki yansımaların teknik çalışmaların tamamlanmasıyla netleşmesi bekleniyor.
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