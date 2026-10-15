İstanbul'u rekor yağış vurdu! Okullar yine tatil

İstanbul'da 15 Ekim 2026 tarihinde etkili olduğu bildirilen şiddetli sağanak ve fırtına, birçok ilçede sel ve su baskınlarına yol açtı. Paylaşılan bilgilere göre Fatih ve Sarıyer'de iki kişi hayatını kaybederken, yüzlerce ev ve iş yerini su bastı, çok sayıda araç sel sularında sürüklendi. İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıklamasına göre kentte eğitime verilen aranın 16 Ekim Cuma günü de devam edeceği bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 15.10.2026 11:00
Haber Güncellenme Tarihi: 15.10.2026 11:03
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapıldığı aktarılan açıklamada, kentte 1985 yılından bu yana ölçülen en yüksek yağış değerlerinden birine ulaşıldığı belirtildi. Beykoz'da metrekareye 242 kilogram, Eyüpsultan'da 190,5 kilogram ve Sarıyer'de 187,9 kilogram yağış düştüğü bildirildi.
Özellikle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerinde yağış miktarının metrekare başına 100 ila 230 kilogram arasında değiştiği kaydedildi. Şiddetli yağış nedeniyle yollar ve alt geçitlerde su birikintileri oluşurken bazı bölgelerde araçlar sürüklendi.
Vali Gül açıkladı, okullar yarın da tatil
İstanbul Valisi Davut Gül'ün paylaşılan açıklamasında, kentte etkili olan yağışların ardından eğitime verilen aranın bir gün daha uzatıldığı belirtildi. Açıklamada kamu çalışanlarına yönelik idari izin uygulamasının da devam edeceği ifade edildi.
Gül'ün açıklamasında, İstanbul'da 1942 yılından bu yana görülen en yüksek yağışın kaydedildiği, 2 bin 722 kişinin kurtarıldığı ve üç kişinin hastanede tedavi altında bulunduğu bilgileri yer aldı. Kent genelinde 14 noktada küçük çaplı kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve yağışların yaklaşık iki ila üç gün daha devam edebileceği aktarıldı.
Fatih ve Sarıyer'de iki kişi hayatını kaybetti
Şiddetli yağış sırasında meydana gelen olaylarda iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Fatih'teki Çukurbostan Parkı'nda 14 yaşındaki M.I.'nın su birikintisine bastığı sırada elektrik akımına kapıldığı belirtildi.
Hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde ise 34 yaşındaki S.Y.'nin sel sularını aşarak yolun karşısına geçmeye çalışırken düşüp başını kaldırıma çarptığı bildirildi. Hastaneye kaldırılan kişinin hayatını kaybettiği ve olay hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Sarıyer Ayazağa Mahallesi, yağışın en fazla etkilediği bölgeler arasında yer aldı. Kemerburgaz Caddesi çevresinde iş yerlerini su basarken, çok sayıda araç sel sularına kapılarak sürüklendi.
Bölgede mahsur kalan kişilerin kurtarılması için AFAD, AKUT, itfaiye, Sahil Güvenlik ve sualtı arama kurtarma ekipleri çalışma yürüttü. Su altında kalan iş yerlerindeki vatandaşlar, iş makineleri ve kurtarma araçları yardımıyla tahliye edildi.
Ayazağa'da yaşayan Fatih Kılıç, dere yatağının yoğun yağış nedeniyle taşkın yükünü kaldıramadığını belirterek çok sayıda aracın hasar gördüğünü söyledi. Bölge sakinleri elektrik kesintileri ve su baskınları nedeniyle yaşadıkları sorunları dile getirdi.
Metro ve tramvay seferlerinde son durum
İstanbul'da şiddetli yağış nedeniyle bazı metro ve tramvay hatlarında seferler geçici olarak durduruldu. Yağışın etkisini azaltmasının ardından bazı hatlarda ulaşım yeniden sağlandı.
Metro İstanbul tarafından yapıldığı belirtilen açıklamada, T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı ve M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nda seferlerin normale döndüğü bildirildi.
Kağıthane'de tarihi camiyi su bastı, Eyüpsultan'da yol çöktü
Kağıthane Deresi'nin taşması sonucu tarihi Sadabat Camisi'nin içi ve bahçesi sular altında kaldı. Gece boyunca devam eden yağışların ardından derenin su seviyesi yükselirken çevredeki yapılarda da su baskınları meydana geldi.
Eyüpsultan Bulvarı'nda ise yağış sırasında yolun bir bölümünde çökme yaşandı. Polis, itfaiye ve belediye ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.
Altı il için turuncu kodlu meteorolojik uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 15 Ekim tarihli uyarı haritasında Bursa, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Yalova ve Düzce için turuncu kodlu uyarı bulunduğu aktarıldı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
İstanbul'u rekor yağış vurdu! Okullar yine tatil
İstanbul'da 15 Ekim 2026 tarihinde etkili olduğu bildirilen şiddetli sağanak ve fırtına, birçok ilçede sel ve su baskınlarına yol açtı. Paylaşılan bilgilere göre Fatih ve Sarıyer'de iki kişi hayatını kaybederken, yüzlerce ev ve iş yerini su bastı, çok sayıda araç sel sularında sürüklendi. İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıklamasına göre kentte eğitime verilen aranın 16 Ekim Cuma günü de devam edeceği bildirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapıldığı aktarılan açıklamada, kentte 1985 yılından bu yana ölçülen en yüksek yağış değerlerinden birine ulaşıldığı belirtildi. Beykoz'da metrekareye 242 kilogram, Eyüpsultan'da 190,5 kilogram ve Sarıyer'de 187,9 kilogram yağış düştüğü bildirildi.
Özellikle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerinde yağış miktarının metrekare başına 100 ila 230 kilogram arasında değiştiği kaydedildi. Şiddetli yağış nedeniyle yollar ve alt geçitlerde su birikintileri oluşurken bazı bölgelerde araçlar sürüklendi.
Vali Gül açıkladı, okullar yarın da tatil
İstanbul Valisi Davut Gül'ün paylaşılan açıklamasında, kentte etkili olan yağışların ardından eğitime verilen aranın bir gün daha uzatıldığı belirtildi. Açıklamada kamu çalışanlarına yönelik idari izin uygulamasının da devam edeceği ifade edildi.
Gül'ün açıklamasında, İstanbul'da 1942 yılından bu yana görülen en yüksek yağışın kaydedildiği, 2 bin 722 kişinin kurtarıldığı ve üç kişinin hastanede tedavi altında bulunduğu bilgileri yer aldı. Kent genelinde 14 noktada küçük çaplı kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve yağışların yaklaşık iki ila üç gün daha devam edebileceği aktarıldı.
Fatih ve Sarıyer'de iki kişi hayatını kaybetti
Şiddetli yağış sırasında meydana gelen olaylarda iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Fatih'teki Çukurbostan Parkı'nda 14 yaşındaki M.I.'nın su birikintisine bastığı sırada elektrik akımına kapıldığı belirtildi.
Hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde ise 34 yaşındaki S.Y.'nin sel sularını aşarak yolun karşısına geçmeye çalışırken düşüp başını kaldırıma çarptığı bildirildi. Hastaneye kaldırılan kişinin hayatını kaybettiği ve olay hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Sarıyer Ayazağa Mahallesi, yağışın en fazla etkilediği bölgeler arasında yer aldı. Kemerburgaz Caddesi çevresinde iş yerlerini su basarken, çok sayıda araç sel sularına kapılarak sürüklendi.
Bölgede mahsur kalan kişilerin kurtarılması için AFAD, AKUT, itfaiye, Sahil Güvenlik ve sualtı arama kurtarma ekipleri çalışma yürüttü. Su altında kalan iş yerlerindeki vatandaşlar, iş makineleri ve kurtarma araçları yardımıyla tahliye edildi.
Ayazağa'da yaşayan Fatih Kılıç, dere yatağının yoğun yağış nedeniyle taşkın yükünü kaldıramadığını belirterek çok sayıda aracın hasar gördüğünü söyledi. Bölge sakinleri elektrik kesintileri ve su baskınları nedeniyle yaşadıkları sorunları dile getirdi.
Metro ve tramvay seferlerinde son durum
İstanbul'da şiddetli yağış nedeniyle bazı metro ve tramvay hatlarında seferler geçici olarak durduruldu. Yağışın etkisini azaltmasının ardından bazı hatlarda ulaşım yeniden sağlandı.
Metro İstanbul tarafından yapıldığı belirtilen açıklamada, T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı ve M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nda seferlerin normale döndüğü bildirildi.
Kağıthane'de tarihi camiyi su bastı, Eyüpsultan'da yol çöktü
Kağıthane Deresi'nin taşması sonucu tarihi Sadabat Camisi'nin içi ve bahçesi sular altında kaldı. Gece boyunca devam eden yağışların ardından derenin su seviyesi yükselirken çevredeki yapılarda da su baskınları meydana geldi.
Eyüpsultan Bulvarı'nda ise yağış sırasında yolun bir bölümünde çökme yaşandı. Polis, itfaiye ve belediye ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.
Altı il için turuncu kodlu meteorolojik uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 15 Ekim tarihli uyarı haritasında Bursa, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Yalova ve Düzce için turuncu kodlu uyarı bulunduğu aktarıldı.
İ
Çok Okunanlar