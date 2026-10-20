İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ'nün gizli yapılanmasına operasyon
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ'nün gizli yapılanmasına operasyon
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ'nün gizli yapılanmasına yönelik 15 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Haber Giriş Tarihi: 20.10.2026 08:40
Haber Güncellenme Tarihi: 20.10.2026 11:10
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gizli tanıktan elde edilen dijital veriler, banka hesap hareketleri, örgütle bağlantılı kurumlara yapılan para transferleri ve ardışık aranma kayıtları üzerinde incelemelerde Bank Asya hesaplarında şüpheli tarihlerde bakiye artışları bulunduğu, örgütle bağlantılı kurumlara kurban, burs ve bağış adı altında para transferleri gerçekleştirildiği, örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak değerlendirilen ankesörlü/ardışık aranma kayıtlarının bulunduğu, şüphelilerin örgütün Emniyet Mahrem Yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.
3 İLDE OPERASYON: 15 GÖZALTI
Elde edilen bilgiler doğrultusunda, örgütün mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen; aralarında aktif kamu görevlisi ve ihraç edilmiş kamu görevlilerinde olduğu şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik 20 Ekim tarihinde İstanbul merkezli Burdur ve Ordu illerini de kapsayan 3 ilde, 15 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam edildiği öğrenildi.
FETÖ'YE YÖNELİK SORUŞTURMADA 9 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARAR
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün kripto haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen, aralarında bir uzman öğretmen ve bir psikoloğun da bulunduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bu kapsamda Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ'nün gizli yapılanmasına operasyon
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ'nün gizli yapılanmasına yönelik 15 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gizli tanıktan elde edilen dijital veriler, banka hesap hareketleri, örgütle bağlantılı kurumlara yapılan para transferleri ve ardışık aranma kayıtları üzerinde incelemelerde Bank Asya hesaplarında şüpheli tarihlerde bakiye artışları bulunduğu, örgütle bağlantılı kurumlara kurban, burs ve bağış adı altında para transferleri gerçekleştirildiği, örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak değerlendirilen ankesörlü/ardışık aranma kayıtlarının bulunduğu, şüphelilerin örgütün Emniyet Mahrem Yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.
3 İLDE OPERASYON: 15 GÖZALTI
Elde edilen bilgiler doğrultusunda, örgütün mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen; aralarında aktif kamu görevlisi ve ihraç edilmiş kamu görevlilerinde olduğu şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik 20 Ekim tarihinde İstanbul merkezli Burdur ve Ordu illerini de kapsayan 3 ilde, 15 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam edildiği öğrenildi.
FETÖ'YE YÖNELİK SORUŞTURMADA 9 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARAR
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün kripto haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen, aralarında bir uzman öğretmen ve bir psikoloğun da bulunduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bu kapsamda Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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