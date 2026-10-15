İstanbul'da uyarılar sonrası trafik yoğunluğu azaldı
İstanbul'da uyarılar sonrası trafik yoğunluğu azaldı
İstanbul'da iki gündür aralıklarla etkili olduğu bildirilen şiddetli sağanak ve fırtınanın ardından trafik yoğunluğunda belirgin düşüş kaydedildi. İstanbul Valisi Davut Gül ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan'ın özel araç kullanımının azaltılması yönündeki çağrıları sonrasında, önceki akşam yüzde 89'a ulaşan trafik yoğunluğunun sabah saat 09.00 itibarıyla yüzde 40'ın altına gerilediği belirtildi. Okulların tatil edildiği kentte bazı yollar yeniden ulaşıma açılırken, sel ve su baskınlarından etkilenen bölgelerde çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 15.10.2026 12:50
Haber Güncellenme Tarihi: 15.10.2026 12:53
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Şiddetli yağış nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşandığı İstanbul'da, yetkililerin zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması yönündeki çağrılarının ardından sabah saatlerinde trafik yoğunluğu azaldı.
Paylaşılan verilere göre önceki akşam yüzde 89 seviyesine ulaşan yoğunluk, saat 09.00 sıralarında yüzde 40'ın altına düştü. İki ölçüm arasındaki fark 49 yüzde puanını aşarken, okul tatili ve özel araç kullanımına yönelik uyarılar da ulaşım koşullarını etkileyen gelişmeler arasında yer aldı.
Vali Gül'den özel araçlarla trafiğe çıkmayın uyarısı
İstanbul Valisi Davut Gül, kuvvetli yağışların özellikle Anadolu Yakası'nda etkili olabileceğini belirterek vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu.
Gül, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın, özel araçlarınızla trafiğe çıkmaktan kaçının. Su baskını riski bulunan bodrum katlarda ve alanlarda bulunmayın; su birikintilerinden, dere yataklarından ve su basan alt geçitlerden uzak durun."
Vali Gül ayrıca toprak kayması riski bulunan bölgelerden ve bu bölgelerdeki yapılardan uzak durulması gerektiğini belirtti.
İBB'den toplu taşıma çağrısı geldi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan da Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) yürütülen çalışmaları takip ederken vatandaşlara ulaşım konusunda uyarılarda bulundu.
Aslan, toplu taşıma araçlarının hizmet verdiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:
"Tüm yurttaşlarımızdan evlerinden çıkmamalarını, mecbur kalmadıkça özel araçlarıyla yola çıkmamalarını özellikle rica ediyorum. Toplu taşıma araçlarımız faal haldedir, lütfen toplu taşıma araçlarımızı tercih edin."
Aslan, dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşların da olası taşkınlara karşı tedbirli olmalarını istedi.
Şile Otoyolu ve bağlantı yollarında ulaşım yeniden sağlandı
Sağanak nedeniyle önceki gece ulaşımda aksaklıkların yaşandığı Şile Otoyolu ile Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri önündeki bağlantı yolunda çalışmalar gerçekleştirildi.
Paylaşılan bilgilere göre kapalı yolların büyük bölümü yeniden trafiğe açıldı. Yağış nedeniyle ulaşımın aksadığı bazı güzergâhlarda trafik akışının normale dönmeye başladığı belirtildi.
Beykoz'da metrekareye 242 kilogram yağış düştü
AKOM tarafından açıklandığı aktarılan verilere göre İstanbul'da son yılların en yüksek yağış miktarlarından biri kaydedildi. Kentin bazı noktalarında metrekareye düşen yağış miktarı 240 kilogramı aştı.
Yağışın ilçelere göre dağılımında şu değerler öne çıktı:
İlçe
Yağış miktarı
Beykoz
242 kg/m²
Eyüpsultan
190,5 kg/m²
Sarıyer
187,9 kg/m²
Özellikle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerinde etkili olan sağanağın, 1985 yılından bu yana kaydedilen en yüksek yağış değerlerinden birine ulaştığı bildirildi.
Ayazağa'da kurtarma çalışmaları, Kağıthane'de su baskını
Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde sel nedeniyle iş yerlerinde mahsur kalan çok sayıda kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Su baskınlarının yaşandığı bölgelerde tahliye ve temizlik çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
Kağıthane Deresi'nin taşması sonucu tarihi Sadabat Camisi ile çevresindeki bazı yapıları su bastı. İBB ekiplerinin kent genelinde alınan 7 bini aşkın ihbarı değerlendirdiği ve müdahale çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Yağışların Anadolu Yakası'nda sürmesi bekleniyor
AKOM'un paylaşılan meteorolojik değerlendirmesinde, yağışların İstanbul'un Anadolu Yakası'nda etkisini sürdürebileceği belirtildi. Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Yalova'da da kuvvetli yağış beklentisi aktarıldı.
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İstanbul'da uyarılar sonrası trafik yoğunluğu azaldı
İstanbul'da iki gündür aralıklarla etkili olduğu bildirilen şiddetli sağanak ve fırtınanın ardından trafik yoğunluğunda belirgin düşüş kaydedildi. İstanbul Valisi Davut Gül ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan'ın özel araç kullanımının azaltılması yönündeki çağrıları sonrasında, önceki akşam yüzde 89'a ulaşan trafik yoğunluğunun sabah saat 09.00 itibarıyla yüzde 40'ın altına gerilediği belirtildi. Okulların tatil edildiği kentte bazı yollar yeniden ulaşıma açılırken, sel ve su baskınlarından etkilenen bölgelerde çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Şiddetli yağış nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşandığı İstanbul'da, yetkililerin zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması yönündeki çağrılarının ardından sabah saatlerinde trafik yoğunluğu azaldı.
Paylaşılan verilere göre önceki akşam yüzde 89 seviyesine ulaşan yoğunluk, saat 09.00 sıralarında yüzde 40'ın altına düştü. İki ölçüm arasındaki fark 49 yüzde puanını aşarken, okul tatili ve özel araç kullanımına yönelik uyarılar da ulaşım koşullarını etkileyen gelişmeler arasında yer aldı.
Vali Gül'den özel araçlarla trafiğe çıkmayın uyarısı
İstanbul Valisi Davut Gül, kuvvetli yağışların özellikle Anadolu Yakası'nda etkili olabileceğini belirterek vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu.
Gül, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Vali Gül ayrıca toprak kayması riski bulunan bölgelerden ve bu bölgelerdeki yapılardan uzak durulması gerektiğini belirtti.
İBB'den toplu taşıma çağrısı geldi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan da Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) yürütülen çalışmaları takip ederken vatandaşlara ulaşım konusunda uyarılarda bulundu.
Aslan, toplu taşıma araçlarının hizmet verdiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:
Aslan, dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşların da olası taşkınlara karşı tedbirli olmalarını istedi.
Şile Otoyolu ve bağlantı yollarında ulaşım yeniden sağlandı
Sağanak nedeniyle önceki gece ulaşımda aksaklıkların yaşandığı Şile Otoyolu ile Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri önündeki bağlantı yolunda çalışmalar gerçekleştirildi.
Paylaşılan bilgilere göre kapalı yolların büyük bölümü yeniden trafiğe açıldı. Yağış nedeniyle ulaşımın aksadığı bazı güzergâhlarda trafik akışının normale dönmeye başladığı belirtildi.
Beykoz'da metrekareye 242 kilogram yağış düştü
AKOM tarafından açıklandığı aktarılan verilere göre İstanbul'da son yılların en yüksek yağış miktarlarından biri kaydedildi. Kentin bazı noktalarında metrekareye düşen yağış miktarı 240 kilogramı aştı.
Yağışın ilçelere göre dağılımında şu değerler öne çıktı:
İlçe
Yağış miktarı
Beykoz
242 kg/m²
Eyüpsultan
190,5 kg/m²
Sarıyer
187,9 kg/m²
Özellikle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerinde etkili olan sağanağın, 1985 yılından bu yana kaydedilen en yüksek yağış değerlerinden birine ulaştığı bildirildi.
Ayazağa'da kurtarma çalışmaları, Kağıthane'de su baskını
Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde sel nedeniyle iş yerlerinde mahsur kalan çok sayıda kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Su baskınlarının yaşandığı bölgelerde tahliye ve temizlik çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
Kağıthane Deresi'nin taşması sonucu tarihi Sadabat Camisi ile çevresindeki bazı yapıları su bastı. İBB ekiplerinin kent genelinde alınan 7 bini aşkın ihbarı değerlendirdiği ve müdahale çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Yağışların Anadolu Yakası'nda sürmesi bekleniyor
AKOM'un paylaşılan meteorolojik değerlendirmesinde, yağışların İstanbul'un Anadolu Yakası'nda etkisini sürdürebileceği belirtildi. Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Yalova'da da kuvvetli yağış beklentisi aktarıldı.
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