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İstanbul'da sel sonrası acı haber! Can kaybı 3'e çıktı

İstanbul'da iki gündür etkili olan şiddetli sağanak ve selin ardından Kağıthane ilçesinde bir erkek cesedi bulunduğu bildirildi. Dere kenarında köprü ayağına takılmış hâlde bulunan kişinin yaklaşık 40'lı yaşlarda olduğu belirtildi. Daha önce Fatih ve Sarıyer'de iki kişinin hayatını kaybettiğinin açıklanmasının ardından yaşanan gelişme, sel felaketindeki can kaybı sayısını yeniden gündeme getirdi. Ancak Kağıthane'de bulunan kişinin ölüm nedeninin sel olup olmadığı henüz kesinleşmedi.

Haber Giriş Tarihi: 15.10.2026 13:50
Haber Güncellenme Tarihi: 15.10.2026 13:51
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul'da sel sonrası acı haber! Can kaybı 3'e çıktı

Kağıthane'de dere kenarında bulunan erkek cesedinin köprü ayağına takılmış durumda olduğu bildirildi. İlk bilgilere göre hayatını kaybeden kişinin 40'lı yaşlarda olduğu değerlendiriliyor.

Kişinin kimliğine ve ölüm nedenine ilişkin resmî açıklama henüz paylaşılmadı. Ölümün İstanbul'da etkili olan sel ve taşkınlarla bağlantılı olup olmadığı ise yapılacak incelemelerle netleşecek.

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