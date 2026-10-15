İstanbul'da sağanak sonrası yeni tehlikeye dikkat

İstanbul'da etkili olan ve su baskınlarına yol açan şiddetli sağanağın ardından yeni yağışların oluşturabileceği riskler gündeme geldi. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, 104 milimetrelik yağış nedeniyle toprağın su tutma kapasitesinin büyük ölçüde dolduğunu belirterek, daha düşük miktardaki yağışların da ciddi yüzey akışına neden olabileceğini açıkladı. Kadıoğlu'nun değerlendirmesinde özellikle sabah saatlerindeki su baskınları, ağaç devrilmeleri ve ulaşım aksamaları öne çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 15.10.2026 10:36
Haber Güncellenme Tarihi: 15.10.2026 10:37
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da kaydedilen 104 milimetrelik yağışın ardından zeminin suya doygun hâle geldiğini bildirdi. Kadıoğlu, bu koşullarda düşecek 15–20 milimetrelik yeni yağışın, kuru zeminde 40–50 milimetrelik yağışın oluşturabileceği yüzey akışına yakın bir etki yaratabileceğini ifade etti.
Yağışların oluşturduğu riskin yalnızca yeni yağış miktarı üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Kadıoğlu, birbirini izleyen yağışların birleşik etkisine dikkat çekti. Toprağın su tutma kapasitesinin azalması, yağmur suyunun yüzeyde birikmesi ve alçak kesimlere yönelmesi açısından önem taşıyor.
Büyükdere Caddesi ve TEM bağlantılarına dikkat
Kadıoğlu, şiddetli yağış sırasında taşan rögarlar, yaprak ve çamur nedeniyle tıkanan mazgallar ile su dolan alt geçitlerin yeni yağışlarda yeniden sorun oluşturabileceğini belirtti. Drenaj sistemlerinin gece boyunca yeterince boşalamaması durumunda aynı bölgelerde tekrar su birikmesi yaşanabileceğini kaydetti.
Büyükdere Caddesi, TEM bağlantı yolları ve Ayazağa yönündeki çukur kesimler, açıklamada su birikmesi açısından hassas noktalar arasında gösterildi. Bu bölgelerdeki riskin drenaj sistemlerinin durumuna ve yeni yağışın şiddetine bağlı olduğu belirtildi.
Islak toprak ve kuvvetli rüzgâr ağaçları etkileyebilir
Şiddetli yağışların ardından toprağın suya doyması, ağaç köklerinin zemine tutunma gücünü de etkileyebiliyor. Kadıoğlu, yaklaşık 60 kilometre/saat hıza ulaşabilecek rüzgâr hamlelerinin, yağış nedeniyle zorlanmış ağaçlarda devrilme riskini artırabileceğine dikkat çekti.
Özellikle kampüslerdeki ağaçlı yollar, otopark çevreleri ve yayaların yoğun kullandığı güzergâhlar riskli alanlar arasında sıralandı. Açıklamada, önceki yağış sırasında ayakta kalan ancak kök yapısı zayıflayan ağaçların kontrol edilmesinin önemine işaret edildi.
Sabah trafiğinde su birikintileri ulaşımı aksatabilir
Kadıoğlu'nun değerlendirmesine göre gece 00.00–07.00 saatleri arasında meydana gelebilecek yağışlar, sabah trafiğinin yoğunlaştığı 07.00–09.30 saatlerinden önce yollarda su birikmesine neden olabilir. Yağışın hafiflemesi durumunda bile drenajı yetersiz noktalarda biriken suların ulaşımı etkileme riski bulunuyor.
Önceki sağanağın ardından ulaşım altyapısında meydana gelen aksamaların devam etmesi hâlinde yeni yağışların trafik üzerindeki etkisinin artabileceği belirtildi. Kadıoğlu'nun açıklaması, yağış miktarının yanında zeminin mevcut durumu, drenaj kapasitesi ve rüzgâr koşullarının birlikte değerlendirilmesi gerektiğine işaret ediyor.
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İstanbul'da sağanak sonrası yeni tehlikeye dikkat
İstanbul'da etkili olan ve su baskınlarına yol açan şiddetli sağanağın ardından yeni yağışların oluşturabileceği riskler gündeme geldi. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, 104 milimetrelik yağış nedeniyle toprağın su tutma kapasitesinin büyük ölçüde dolduğunu belirterek, daha düşük miktardaki yağışların da ciddi yüzey akışına neden olabileceğini açıkladı. Kadıoğlu'nun değerlendirmesinde özellikle sabah saatlerindeki su baskınları, ağaç devrilmeleri ve ulaşım aksamaları öne çıktı.
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da kaydedilen 104 milimetrelik yağışın ardından zeminin suya doygun hâle geldiğini bildirdi. Kadıoğlu, bu koşullarda düşecek 15–20 milimetrelik yeni yağışın, kuru zeminde 40–50 milimetrelik yağışın oluşturabileceği yüzey akışına yakın bir etki yaratabileceğini ifade etti.
Yağışların oluşturduğu riskin yalnızca yeni yağış miktarı üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Kadıoğlu, birbirini izleyen yağışların birleşik etkisine dikkat çekti. Toprağın su tutma kapasitesinin azalması, yağmur suyunun yüzeyde birikmesi ve alçak kesimlere yönelmesi açısından önem taşıyor.
Büyükdere Caddesi ve TEM bağlantılarına dikkat
Kadıoğlu, şiddetli yağış sırasında taşan rögarlar, yaprak ve çamur nedeniyle tıkanan mazgallar ile su dolan alt geçitlerin yeni yağışlarda yeniden sorun oluşturabileceğini belirtti. Drenaj sistemlerinin gece boyunca yeterince boşalamaması durumunda aynı bölgelerde tekrar su birikmesi yaşanabileceğini kaydetti.
Büyükdere Caddesi, TEM bağlantı yolları ve Ayazağa yönündeki çukur kesimler, açıklamada su birikmesi açısından hassas noktalar arasında gösterildi. Bu bölgelerdeki riskin drenaj sistemlerinin durumuna ve yeni yağışın şiddetine bağlı olduğu belirtildi.
Islak toprak ve kuvvetli rüzgâr ağaçları etkileyebilir
Şiddetli yağışların ardından toprağın suya doyması, ağaç köklerinin zemine tutunma gücünü de etkileyebiliyor. Kadıoğlu, yaklaşık 60 kilometre/saat hıza ulaşabilecek rüzgâr hamlelerinin, yağış nedeniyle zorlanmış ağaçlarda devrilme riskini artırabileceğine dikkat çekti.
Özellikle kampüslerdeki ağaçlı yollar, otopark çevreleri ve yayaların yoğun kullandığı güzergâhlar riskli alanlar arasında sıralandı. Açıklamada, önceki yağış sırasında ayakta kalan ancak kök yapısı zayıflayan ağaçların kontrol edilmesinin önemine işaret edildi.
Sabah trafiğinde su birikintileri ulaşımı aksatabilir
Kadıoğlu'nun değerlendirmesine göre gece 00.00–07.00 saatleri arasında meydana gelebilecek yağışlar, sabah trafiğinin yoğunlaştığı 07.00–09.30 saatlerinden önce yollarda su birikmesine neden olabilir. Yağışın hafiflemesi durumunda bile drenajı yetersiz noktalarda biriken suların ulaşımı etkileme riski bulunuyor.
Önceki sağanağın ardından ulaşım altyapısında meydana gelen aksamaların devam etmesi hâlinde yeni yağışların trafik üzerindeki etkisinin artabileceği belirtildi. Kadıoğlu'nun açıklaması, yağış miktarının yanında zeminin mevcut durumu, drenaj kapasitesi ve rüzgâr koşullarının birlikte değerlendirilmesi gerektiğine işaret ediyor.
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