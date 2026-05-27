İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı’nın ilk gününde kent genelinde trafik denetimleri gerçekleştirdi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda sürücülerin evrakları kontrol edilirken, emniyet kemeri denetimleri de yapıldı.
Haber Giriş Tarihi: 27.05.2026 16:11
Haber Güncellenme Tarihi: 27.05.2026 16:14
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Avrupa Yakası’nda Fatih Valide Sultan Camisi önünde A Bölgesi Ekipler Amirliği görevlileri tarafından dron destekli trafik uygulaması gerçekleştirildi. Beyoğlu Meclis-i Mebusan Caddesi’nde yapılan denetimlerde ekipler, sürücü ve araç belgeleri ile emniyet kemeri kullanımını kontrol etti.
Anadolu Yakası’nda da polis ekipleri birçok noktada denetim yaptı. Üsküdar D-100 kara yolu Kuzey Yol turnike sahasının Anadolu Yakası girişinde araçlar durdurularak evrak kontrolü gerçekleştirildi.
Kavacık katılımında denetim yapıldı
Beykoz TEM Otoyolu Kuzey Yol Kavacık katılımında gerçekleştirilen uygulamalarda sürücülerin ehliyet ve araç belgeleri incelendi. Belgelerinde eksiklik bulunan ve trafik kurallarına uymadığı belirlenen sürücülere idari para cezası uygulandı.
Denetimler sırasında polis ekipleri sürücülere ve ailelerine çikolata ile kolonya ikram etti. Görevli polisler, sürücülerin ve yolcuların Kurban Bayramı’nı kutlayarak güvenli yolculuklar diledi.
İstanbul’da bayramın ilk gününde trafik denetimi
