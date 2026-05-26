Mobil kalkan! Türkiye'nin yeni silahı sahnede

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) imzasıyla; mini/mikro İHA'lara, kamikaze dronlara ve akıllı mühimmatlara karşı geliştirilen yerli ve milli yakın hava savunma sistemi TOLGA, Yunanistan'ın tüm çabalarını boşa çıkardı. Yunan basınında yayınlanan haberde, TOLGA C-UAS sisteminin mini ve mikro insansız hava araçlarını, havada asılı kalan mühimmatları ve akıllı füzeleri imha etmek üzere tasarlanmış mobil bir kalkan olduğu belirtilirken, Ankara'nın İHA savaşları konusunda kritik adımlar attığı kaydedildi.
Haber Giriş Tarihi: 26.05.2026 21:18
Haber Güncellenme Tarihi: 26.05.2026 21:21
Türk Silahlı Kuvvetleri, EFES 2026 tatbikatı kapsamında MKE tarafından geliştirilen TOLGA C-UAS sistemini sahada kullandı. Yunanistan merkezli Pentapostagma'nın haberine göre, Türkiye'nin MKE tarafından üretilen gelişmiş özellikli TOLGA'yı sahaya sürdüğü ve sistemin oldukça etkili sonuçlar verdiği aktarıldı.
TOLGA'nın; mini ve mikro insansız hava araçlarını, havada asılı duran mühimmatları ve akıllı füzeleri etkisiz kılmak amacıyla geliştirilmiş mobil bir koruma kalkanı görevi gördüğü belirtildi.
TÜRKİYE'DEN TOLGA'YI İSTEDİLER
Haberde, TOLGA'nın Çelik Kubbe hava savunma mimarisinin en düşük irtifadaki savunma katmanı olarak görev yapacağı ifade edildi. Küresel ölçekteki yüksek talep neticesinde MKE'nin, Mısır ile imzalanan 130 milyon dolarlık anlaşmanın yanı sıra Katar'daki ek satışlar gibi uluslararası ortaklarla önemli ihracat sözleşmelerine imza attığı vurgulandı.
Halihazırda TOLGA'nın, fiber optik İHA'lara karşı etkin bir mücadele verebilmesi için toplar ve sinyal bozucu sistemlerle entegre edildiği dile getirildi.
ETKİLİ VE UCUZ BİR SİLAH
Haberde, Ankara'nın Türkiye'yi Yüksek Güçlü Elektromanyetik silahla donatacağı ve TOLGA İHA karşıtı sistemle Türk Silahlı Kuvvetlerine; düşman mini ve mikro insansız hava araçlarını, havada asılı mühimmatları ve akıllı füzeleri çok düşük irtifalarda yok edebilecek kapsamlı ve maliyet etkin bir uçaksavar sistemi sunmanın hedeflendiği belirtildi.
KOMŞUNUN UMUTLARI SUYA DÜŞTÜ
Haberde ek olarak, Yunanistan'ın son dönemde insansız hava aracı üretimi konusunda önemli girişimlerde bulunduğu ifade edilerek, TOLGA gibi bir silahın İHA projeleri için ciddi bir risk oluşturacağı vurgulandı.
