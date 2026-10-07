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İçişleri Bakanı Çiftçi'den şehit polis Ahmet Türkoğlu için taziye mesajı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'daki polis uygulama noktasında ateş açılması sonucu şehit olan Ahmet Türkoğlu için taziye mesajı yayımladı.

Haber Giriş Tarihi: 07.10.2026 09:09
Haber Güncellenme Tarihi: 07.10.2026 09:10
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İçişleri Bakanı Çiftçi'den şehit polis Ahmet Türkoğlu için taziye mesajı

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, Ankara Pursaklar İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun, görevi sırasında uğradığı saldırıda yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu belirtti.

Şehide Allah'tan rahmet, ailesine, Emniyet Teşkilatına ve Türk milletine başsağlığı dileyen Çiftçi, "Şehidimizin makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

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