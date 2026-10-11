Göçmen teknesi battı 15'i çocuk 109 kişi hayatını kaybetti
Göçmen teknesi battı 15'i çocuk 109 kişi hayatını kaybetti
Cibuti açıklarında 305 düzensiz göçmeni taşıyan teknenin batması sonucu 15'i çocuk 109 kişi hayatını kaybetti, 116 kişi kayboldu. Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 8-9 Ekim 2026 gecesi Cibuti'den Yemen'e hareket eden teknenin Obock kentinin kuzeyindeki Guhere açıklarında battığını bildirdi. Kazadan 80 kişi sağ kurtarılırken Cibuti makamlarının kayıplara ulaşmak amacıyla yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Haber Giriş Tarihi: 11.10.2026 15:39
Haber Güncellenme Tarihi: 11.10.2026 15:42
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
IOM tarafından paylaşılan verilere göre, teknede bulunan 305 kişiden 109'unun cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenler arasında 15 çocuk bulunurken kayıp 116 kişinin akıbetine ilişkin çalışmalar sürüyor.
Cibuti açıklarında 305 kişiyi taşıyan tekne battı
Tekne kazası, 8 Ekim'i 9 Ekim 2026'ya bağlayan gece Cibuti'nin kuzeyindeki Obock kenti yakınlarında meydana geldi. Yemen'e ulaşmak üzere denize açılan ve 305 düzensiz göçmeni taşıyan tekne, Guhere açıklarında battı.
Kazanın ardından Cibuti makamları tarafından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. IOM, yürütülen çalışmalarda 109 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ve 116 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.
Teknenin batış nedenine ilişkin açıklamada doğrulanmış teknik bir bilgi paylaşılmadı. Kayıp kişilere yönelik arama faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi.
Hayatını kaybeden 109 kişiden 15'i çocuk
IOM'nin açıkladığı can kaybı verilerine göre, hayatını kaybeden 109 kişinin 15'ini çocuklar oluşturuyor. Yaşamını yitiren çocukların 9'unun kız, 6'sının ise erkek olduğu belirtildi.
Arama çalışmalarında ayrıca 52 erkek ve 42 kadının cansız bedenine ulaşıldı. Açıklanan dağılım, 15 çocukla birlikte toplam 109 kişilik can kaybına karşılık geliyor.
80 kişi sağ kurtarıldı
IOM, teknenin batmasının ardından 80 kişinin sağ kurtarıldığını bildirdi. Kurtarılan kişilerin tamamının Etiyopya vatandaşı olduğu açıklandı.
Sağ kurtarılan göçmenlerden 64'üne IOM'nin Obock Göçmen Müdahale Merkezi'nde destek sağlandı. Merkezde kazazedelere barınma, gıda, sağlık hizmetleri ve psikososyal destek sunulduğu belirtildi.
Kurtarılan diğer 16 kişinin aldığı hizmetlere ilişkin kaynak açıklamada ayrıntı bulunmuyor.
116 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Cibuti makamları, denizde kaybolan 116 kişiye ulaşmak amacıyla arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor. IOM tarafından açıklanan 109 can kaybı, 116 kayıp ve 80 kurtulan bilgileri, teknede bulunduğu bildirilen 305 kişilik toplamla örtüşüyor.
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Göçmen teknesi battı 15'i çocuk 109 kişi hayatını kaybetti
Cibuti açıklarında 305 düzensiz göçmeni taşıyan teknenin batması sonucu 15'i çocuk 109 kişi hayatını kaybetti, 116 kişi kayboldu. Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 8-9 Ekim 2026 gecesi Cibuti'den Yemen'e hareket eden teknenin Obock kentinin kuzeyindeki Guhere açıklarında battığını bildirdi. Kazadan 80 kişi sağ kurtarılırken Cibuti makamlarının kayıplara ulaşmak amacıyla yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
IOM tarafından paylaşılan verilere göre, teknede bulunan 305 kişiden 109'unun cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenler arasında 15 çocuk bulunurken kayıp 116 kişinin akıbetine ilişkin çalışmalar sürüyor.
Cibuti açıklarında 305 kişiyi taşıyan tekne battı
Tekne kazası, 8 Ekim'i 9 Ekim 2026'ya bağlayan gece Cibuti'nin kuzeyindeki Obock kenti yakınlarında meydana geldi. Yemen'e ulaşmak üzere denize açılan ve 305 düzensiz göçmeni taşıyan tekne, Guhere açıklarında battı.
Kazanın ardından Cibuti makamları tarafından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. IOM, yürütülen çalışmalarda 109 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ve 116 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.
Teknenin batış nedenine ilişkin açıklamada doğrulanmış teknik bir bilgi paylaşılmadı. Kayıp kişilere yönelik arama faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi.
Hayatını kaybeden 109 kişiden 15'i çocuk
IOM'nin açıkladığı can kaybı verilerine göre, hayatını kaybeden 109 kişinin 15'ini çocuklar oluşturuyor. Yaşamını yitiren çocukların 9'unun kız, 6'sının ise erkek olduğu belirtildi.
Arama çalışmalarında ayrıca 52 erkek ve 42 kadının cansız bedenine ulaşıldı. Açıklanan dağılım, 15 çocukla birlikte toplam 109 kişilik can kaybına karşılık geliyor.
80 kişi sağ kurtarıldı
IOM, teknenin batmasının ardından 80 kişinin sağ kurtarıldığını bildirdi. Kurtarılan kişilerin tamamının Etiyopya vatandaşı olduğu açıklandı.
Sağ kurtarılan göçmenlerden 64'üne IOM'nin Obock Göçmen Müdahale Merkezi'nde destek sağlandı. Merkezde kazazedelere barınma, gıda, sağlık hizmetleri ve psikososyal destek sunulduğu belirtildi.
Kurtarılan diğer 16 kişinin aldığı hizmetlere ilişkin kaynak açıklamada ayrıntı bulunmuyor.
116 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Cibuti makamları, denizde kaybolan 116 kişiye ulaşmak amacıyla arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor. IOM tarafından açıklanan 109 can kaybı, 116 kayıp ve 80 kurtulan bilgileri, teknede bulunduğu bildirilen 305 kişilik toplamla örtüşüyor.
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