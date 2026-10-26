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Fon soruşturmasında Ertan Aydın tutuklandı

Fon soruşturması kapsamında, hakkında verilen adli kontrol kararına yapılan itiraz üzerine yeniden gözaltına alınan eski AK Parti milletvekili, araştırma ve kampanya şirketi kurucusu Ertan Aydın tutuklandı.

Haber Giriş Tarihi: 26.10.2026 08:53
Haber Güncellenme Tarihi: 26.10.2026 08:54
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Fon soruşturmasında Ertan Aydın tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında, hakkında verilen adli kontrol kararına yapılan itiraz üzerine Ankara'da gözaltına alınan Aydın, işlemlerinin ardından İstanbul'a getirildi.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen Aydın, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlik, Aydın'ın tutuklanmasına karar verdi.

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