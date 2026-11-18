''Fon soruşturması''nda Şahap Kavcıoğlu hakkında izin talebi
''Fon soruşturması''nda Şahap Kavcıoğlu hakkında izin talebi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yazı yazarak BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni talebinde bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 18.11.2026 12:39
Haber Güncellenme Tarihi: 18.11.2026 12:39
Kaynak:
AA
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" kapsamında eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni talep edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin "fon soruşturması" sürüyor.
Bu kapsamda, eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığından soruşturma izni talep edildi.
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''Fon soruşturması''nda Şahap Kavcıoğlu hakkında izin talebi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yazı yazarak BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni talebinde bulundu.
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" kapsamında eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni talep edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin "fon soruşturması" sürüyor.
Bu kapsamda, eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığından soruşturma izni talep edildi.
Kaynak: AA
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