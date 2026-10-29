SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Firar hayalleri söndü! Şafak baskınıyla kıskıvrak yakalandılar

İzmir'in Çeşme ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari ile İstanbul'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin aranan şüpheli yakalandı.

Haber Giriş Tarihi: 29.10.2026 13:36
Haber Güncellenme Tarihi: 29.10.2026 13:37
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Firar hayalleri söndü! Şafak baskınıyla kıskıvrak yakalandılar

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki bir cinayetin zanlısının ilçedeki bir otelde saklandığını belirledi.

Otele baskın düzenleyen ekipler, şüpheli H.Y. (23) ile haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. (28) ve E.K'yi (24) yakaladı.

Yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile 7 fişek ele geçirildi.

H.Y. ile firari hükümlülerin, yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı belirlendi.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver